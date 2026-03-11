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Πόλεμος στα Στενά του Ορμούζ: Νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία
Ναυτιλία
11:46 - 11 Μαρ 2026

Πόλεμος στα Στενά του Ορμούζ: Νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία υπέστησαν ζημιές την 12η ημέρα της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και του συνασπισμού ΗΠΑ–Ισραήλ, καθώς τα περιστατικά ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση. 

Παρά τον υψηλό κίνδυνο, ορισμένα πλοία εξακολουθούν να διέρχονται από την περιοχή, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων παγκοσμίως.

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε με το φορτηγό πλοίο Mayuree Naree, υπό σημαία Ταϊλάνδης και διαχείριση της εταιρείας Precious Shipping.

Το πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα βόρεια του Ομάν, εντός της περιοχής των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά στο σκάφος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ενεργοποιήθηκαν άμεσα διαδικασίες εκκένωσης του πληρώματος. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ONE Majesty, χωρητικότητας 6.724 teu και υπό ιαπωνική σημαία, υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση. Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι στο κύτος δημιουργήθηκε άνοιγμα περίπου δέκα εκατοστών. Το πλοίο κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς ασφαλές αγκυροβόλιο, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης στο φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου Star Gwyneth, τύπου kamsarmax, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ και συμφερόντων της ναυτιλιακής εταιρείας Star Bulk. Το πλοίο χτυπήθηκε βορειοδυτικά του Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κύτος. Και σε αυτή την περίπτωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται σε μία από τις πιο επικίνδυνες ημέρες για την εμπορική ναυτιλία από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης. Η κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, ενώ η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων εντείνεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστράφηκαν πολλαπλά ιρανικά πολεμικά σκάφη κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και 16 πλοία που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών στη θάλασσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzum17k9kfd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε δημόσια έκκληση προς το Ιράν, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας την απομάκρυνση τυχόν θαλάσσιων ναρκών που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 12:09
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