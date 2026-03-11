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Σκληρές δηλώσεις Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε
Ειδήσεις
16:40 - 11 Μαρ 2026

Σκληρές δηλώσεις Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Axios, δήλωσε ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν πλήξει σε τέτοιο βαθμό τις ιρανικές υποδομές, που πλέον έχουν μείνει ελάχιστοι υψηλής αξίας στόχοι στη χώρα.

«Κάτι λίγα εδώ κι εκεί… Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης συνομιλίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι επιδρομές των τελευταίων δύο εβδομάδων ήταν τόσο εκτεταμένες, που πρακτικά δεν υπάρχει πλέον στόχος που να μην έχει ήδη καταστραφεί ή εξουδετερωθεί.

«Κοιτάς τον χάρτη και δεν έχει απομείνει τίποτα για να στοχοποιήσουμε που να μην έχει ήδη ισοπεδωθεί ή εξουδετερωθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο σκοπός της εκστρατείας είναι η πλήρης αποδόμηση της ικανότητας της Τεχεράνης να διεξάγει πόλεμο ή να απειλεί τη ροή της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, επισημαίνοντας ότι η πίεση θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή της.

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Βρισκόμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από όση πιστεύαμε ότι ήταν εφικτή, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», ανέφερε ο Τραμπ.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η εχθρική δράση του Ιράν δεν περιορίζεται μόνο στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

«Κυνηγούσαν την υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Πληρώνουν για τα 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτή είναι η ανταπόδοση. Δεν θα ξεμπλέξουν τόσο εύκολα», δήλωσε.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ασύμμετρες επιθέσεις, όπως αυτές που σημειώθηκαν πρόσφατα στον Περσικό Κόλπο.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 19:15
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