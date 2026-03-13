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Γερμανία: Οι λόγοι πίσω από τον δισταγμό για στρατιωτική ενίσχυση της Κύπρου
Ειδήσεις
12:01 - 13 Μαρ 2026

Γερμανία: Οι λόγοι πίσω από τον δισταγμό για στρατιωτική ενίσχυση της Κύπρου

Γιώργος Ραυτόπουλος
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Ερωτηματικά προκάλεσε η διστακτικότητα που έδειξε η γερμανική κυβέρνηση στη στρατιωτική ενίσχυση της Κύπρου – κράτους-εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση – στον απόηχο της αυξημένης απειλής που δέχεται η Μεγαλόνησος λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η γερμανική πλευρά υποστηρίζει ότι η στάση της δεν οφείλεται σε αδιαφορία, αλλά ότι η προσέγγισή της διαμορφώθηκε από συγκεκριμένους παράγοντες.

Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται η γερμανική φρεγάτα Nordrhein-Westfalen, η οποία επιχειρεί εκεί στο πλαίσιο της αποστολής UNIFIL του ΟΗΕ που αφορά τον Λίβανο. Γερμανική πηγή ανέφερε στο «R» ότι η παρουσία αυτής της φρεγάτας από μόνη της λειτουργεί επικουρικά στην ασφάλεια του νησιού. Η φρεγάτα συμμετέχει στην επιτήρηση της περιοχής μέσω των συστημάτων ραντάρ που διαθέτει, αποστέλλοντας σήματα και δεδομένα που συμβάλλουν στην έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές απειλές. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πρώτο σήμα για την επίθεση στη νατοϊκή βάση στο Ακρωτήρι δόθηκε από τη συγκεκριμένη γερμανική φρεγάτα.

Επιπλέον, στο Βερολίνο εκτιμούν ότι υπήρξε αρκετά μεγάλη ανταπόκριση στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνδρομή. Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία έδωσαν στήριξη. Συνεπώς, θεωρούν στο Βερολίνο ότι η ανταπόκριση που υπήρξε ήταν, σε πρώτη φάση, αρκετή.

Όσον αφορά τις κατηγορίες περί γερμανικής επιλεκτικότητας, με αναφορά στην ενεργή στήριξη της Ουκρανίας και τη μη άμεση συνδρομή στην Κύπρο, η ίδια πηγή εστίασε στο γεγονός πως η Γερμανία έχει αναλάβει μεγάλο βάρος της επιτήρησης της ανατολικής ευρωπαϊκής πτέρυγας. Υποστήριξε δε ότι η Ελλάδα συνδράμει ελάχιστα έως μηδαμινά με παροχή οπλικού υλικού στο αμυνόμενο Κίεβο. Έκανε δηλαδή λόγο για ένα μοίρασμα αρμοδιοτήτων, με την Ελλάδα και άλλα κράτη-εταίρους να επικεντρώνονται στην επιτήρηση και τη θωράκιση της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, και τη Γερμανία να καλύπτει τα νώτα στην ανατολική πτέρυγα.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί αυτό το «μοίρασμα» δεν επικοινωνήθηκε δημόσια. Αυτό σχετίζεται μεταξύ άλλων με τις ανησυχίες του Βερολίνου ότι η εντύπωση μιας άμεσης γερμανικής εμπλοκής στον πόλεμο της περιοχής θα μπορούσε να ενεργοποιήσει δίκτυα που θα επιχειρούσαν να διαταράξουν την εσωτερική ασφάλεια της χώρας με τρομοκρατικά χτυπήματα ως αντίποινα, κάτι που θα είχε μεγάλο πολιτικό κόστος.

Τέλος, η γερμανική πλευρά αξιολογεί θετικά τόσο την ελληνική στάση στην αμυντική θωράκιση της Κύπρου, όσο και τον ευρύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 12:16
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