Ιράν: Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης

Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται στην Τεχεράνη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν, όπως ανέφερε αρχικά το πρακτορείο ειδήσεων της Ιορδανίας.

Κατά πληροφορίες του NDTV, οι εκρήξεις καταγράφηκαν την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία για την Ημέρα του Κουντς. Την ίδια στιγμή, το Al Jazeera μεταδίδει ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις σε κεντρικούς δρόμους κοντά στη διαδήλωση στην Τεχεράνη, στην οποία συμμετείχαν και υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι.

Παράλληλα, χρήστες του διαδικτύου στο Ιράν δημοσιεύουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διακρίνονται στήλες καπνού να υψώνονται, ενώ πλήθος πολιτών βρίσκεται συγκεντρωμένο σε κεντρικά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας.