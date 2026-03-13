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Ζαχαριάδης (εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ): Επιλέγει Τσίπρα για αρχηγό ενός ευρύτερου συμμαχικού σχήματος
Πολιτική
11:37 - 13 Μαρ 2026

Ζαχαριάδης (εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ): Επιλέγει Τσίπρα για αρχηγό ενός ευρύτερου συμμαχικού σχήματος

Reporter.gr Newsroom
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Για την ανάγκη μιας ευρύτερης συσπείρωσης στο χώρο της κεντροαριστεράς εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027,  τοποθετήθηκε σήμερα (13/3) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.    

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά επεσήμανε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος του δεν είναι μια μοναχική καταγραφή ούτε να πάμε να κερδίσουμε με μια ψήφο τον κ. Μητσοτάκη από μόνοι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών αυτό όμως έχει ένα χρονικό ορίζοντα γιατί οι εκλογές πλησιάζουν. Εάν το ΠΑΣΟΚ επαναλάβει στο συνέδριό του την λάθος πολιτική τοποθέτηση της μοναχικής πορείας ή της άρνησης της συμμαχίας αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη για την επόμενη μέρα και στην χώρα και στον προοδευτικό χώρο και για την πιθανή δυνατότητα μιας τρίτης θητείας του κ. Μητσοτάκη».

Ερωτηθείς αν κατέβει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ο κ. Ζαχαριάδης σημείωσε:

«Μόνος του όχι, με άλλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Αρχηγός ενός ευρύτερου συμμαχικού σχήματος θα είναι αυτός ο οποίος μπορεί να τα πάει καλύτερα, αυτό υπάρχουν πολλοί τρόποι να το διαπιστώσεις από το αν είναι πρώην πρωθυπουργός, από μια δημοσκόπηση από πολλά πράγματα».

Κλείνοντας, ερωτηθείς σχετικά με το αν το ρόλο αυτό θα μπορούσε να τον παίξει ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε καταφατικά προσθέτοντας:

«Αυτή είναι απόφαση και της Κεντρικής Επιτροπής και των οργάνων του κόμματος και προς τιμήν του ο Σωκράτης Φάμελλος είναι ο πρώτος και από όλους αυτούς που είναι στις ηγεσίες των κομμάτων αυτή τη στιγμή πιο ανοιχτός και ρεαλιστής της στρατηγικής των συμμαχιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 11:51
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