«Καμπανάκι» Πιερρακάκη: Η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα αν παραμείνουν υψηλές οι τιμές ενέργειας

Η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, εάν οι υψηλές τιμές της ενέργειας διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 37% από την έναρξη της σύγκρουσης, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό και αυξάνοντας την πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης θα αποτυπωθούν αναπόφευκτα στις αγορές ενέργειας, στο κόστος μεταφορών, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά στις τιμές καταναλωτή.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό η Ευρώπη να ενεργήσει γρήγορα και συντονισμένα ώστε να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τόσο τις επιχειρήσεις μας όσο και τους πολίτες και τις οικονομίες μας», δήλωσε στο Reuters, απαντώντας σε ερωτήσεις που του εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τις ενεργειακές φορολογίες, τα τέλη δικτύου και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν την πίεση στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πολωνία πρότειναν αυτή την εβδομάδα ανώτατα όρια στις τιμές πετρελαίου και περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, τα πιεσμένα δημόσια οικονομικά σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες περιορίζουν τα περιθώρια δράσης τους.

Ο Πιερρακάκης δήλωσε ότι τα πρόσφατα ανώτατα όρια κέρδους που επέβαλε η Ελλάδα σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν «ουσιαστική άμεση δημοσιονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό». Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τουρισμός και οι επενδύσεις — σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας — έχουν επηρεαστεί.

«ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ» Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει λάβει υπόψη το χειρότερο δυνατό σενάριο για ολόκληρο το έτος.

«Ακόμη και υπό τέτοιες συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει κοντά στο 2%, κάτι που δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική», είπε.

Πρόσθεσε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα κρίση, αλλά ότι η ευρωπαϊκή οικονομία «έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοιους κραδασμούς».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά σε καθαρές μορφές ενέργειας, υποδομές και έργα ενεργειακών δικτύων, ενώ εξετάζει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση για μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMRs), ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Ο Πιερρακάκης κάλεσε επίσης για ταχύτερες κινήσεις ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Ένας από τους βασικούς μου στόχους είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Οι εύρυθμα λειτουργούσες και ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι καθοριστικής σημασίας», δήλωσε.