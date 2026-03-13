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Ο Τραμπ χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο: Ικανοποίηση στο Κρεμλίνο, αντιδρούν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί
Ειδήσεις
17:02 - 13 Μαρ 2026

Ο Τραμπ χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο: Ικανοποίηση στο Κρεμλίνο, αντιδρούν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αίρει προσωρινά τις κυρώσεις στις ρωσικές αποστολές πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις τιμές ενέργειας κατά τη διάρκεια της κρίσης που έχει προκύψει με τον πόλεμο στο Ιράν.

Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε εξαίρεση που επιτρέπει στη Ρωσία να αρχίσει να πουλά περίπου 128 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τα οποία εκτιμάται ότι έχουν ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια στα οποία είχαν επιβληθεί προηγουμένως κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Η άρση των κυρώσεων θα ισχύει μέχρι τις 11 Απριλίου. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εκτίμησε ότι η απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου θα μπορούσε να προσθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού στις παγκόσμιες αγορές.

Η απόφαση αυτή, όπως παρατηρούν οι The New York Times και πολλά άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στην προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμωρήσουν τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενώ, όπως ήταν αναμενόμενο, η χαλάρωση των κυρώσεων βρήκε θετική ανταπόκριση από τη Μόσχα, άλλοι σημαντικοί διεθνείς παράγοντες εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κίνηση λανθασμένη. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έκανε λόγο για μια επικίνδυνη απόφαση των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν τόνισε ότι η κατάσταση που έχει προκύψει στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να δώσει μια «ανάσα» στη Ρωσία, η οποία συνεχίζει τις πολεμικές της επιχειρήσεις στο ουκρανικό μέτωπο.

Υπενθυμίζεται ότι η κύρια πηγή εσόδων για τη Ρωσία, η οποία έχει πληγεί και από δασμούς, προέρχεται από τις εξαγωγές πετρελαίου. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι μια πιο στοχευμένη πίεση προς τη Μόσχα θα μπορούσε να ασκηθεί μέσω αυστηρότερων κυρώσεων στο πετρέλαιο, ώστε να περιοριστεί η χρηματοδότηση του πολέμου και να πιεστεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ζελένσκι: Η κίνηση δυσκολεύει τερματισμό της σύγκρουσης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο δεν βοηθά στον τερματισμό του πολέμου ούτε στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Αυτή η μεμονωμένη χαλάρωση από πλευράς ΗΠΑ θα μπορούσε να αποφέρει στη Ρωσία περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο. Σίγουρα δεν βοηθά στην επίτευξη της ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι προσπαθεί να διατηρήσει την Ουκρανία στο επίκεντρο της διεθνούς δημόσιας συζήτησης, ώστε να μην υπάρξει μείωση της υποστήριξης προς την αμυντική προσπάθεια του Κιέβου. Αρκετοί εκφράζουν ανησυχία για πιθανή έλλειψη αποθεμάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot. Σε πρώτη φάση, η Ουκρανία αναμένεται να λάβει περίπου 30–35 συστοιχίες από ευρωπαϊκές χώρες.

Από εκεί και πέρα η στάση του Τραμπ προκαλεί ερωτηματικά. Το Ιράν είναι στρατηγικός σύμμαχος της Ρωσίας. Και μπορεί η Ρωσία μέχρι στιγμής να έχει δείξει αυτοσυγκράτηση στην σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, ωστόσο τα δημοσιεύματα ότι η Ρωσία στηρίζει – έστω διακριτικά – την Τεχεράνη στην άμυνά της πληθαίνουν.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 18:16
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