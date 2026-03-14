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Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Kharg - Το Ιράν σημαδεύει τα πετρέλαια του Κόλπου
Ειδήσεις
09:08 - 14 Μαρ 2026

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Kharg - Το Ιράν σημαδεύει τα πετρέλαια του Κόλπου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω social media ότι οι ΗΠΑ «εξαφάνισαν κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο» στο νησί Kharg, τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Η επιχείρηση είχε σκοπό να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί για τις εξαγωγές πετρελαίου — εκτός από αυτές του ίδιου του Ιράν.

Το Ιράν από τη μεριά του προειδοποίησε για κλιμάκωση της σύγκρουσης, λέγοντας ότι αν πληγούν οι ενεργειακές του εγκαταστάσεις, οι ενεργειακές υποδομές όσων συνεργάζονται με τις ΗΠΑ «θα καταστραφούν αμέσως».

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το Πεντάγωνο μετακινεί μια εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών και περισσότερα πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν απειλεί να καταστρέψει ενεργειακές υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν το Σάββατο ότι οι πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ «θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτη» εάν υπάρξει επίθεση σε ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν.

Η δήλωση δεν ανέφερε ονομαστικά το νησί Kharg — τον κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν — αλλά άφηνε σαφείς υπαινιγμούς για τις δηλώσεις του Τραμπ.

Σε κάθε περίπτωση ο πόλεμος διαταράσσει τώρα το παγκόσμιο εμπόριο, που αποτελεί πλέον βασικό στόχο του Ιράν και δημιουργεί πονοκεφάλους στις ΗΠΑ, καθώς αυξάνονται οι χώρες που αδυνατούν πια να δουν τους λόγους των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε:

  • Πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ χτυπήθηκαν και υπέστησαν ζημιές στο έδαφος στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Δεν υπήρξαν νεκροί.

  • Δεκατρείς στρατιωτικοί σκοτώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Operation Epic Fury, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

  • Ο αντιπρόεδρος JD Vance δήλωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Mojtaba Khamenei, τραυματίστηκε σε επιθέσεις. «Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο σοβαρά», είπε.

  • Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν ξανά πάνω από τα 100 δολάρια.

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