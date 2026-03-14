Ένας στους τρεις Ευρωπαίους αντιμετωπίζει προβλήματα στις online αγορές

Πάνω από το ένα τρίτο (35,4%) των διαδικτυακών αγοραστών στην ΕΕ ανέφερε ότι αντιμετώπισε προβλήματα κατά την πραγματοποίηση αγορών μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής. Αυτό προκύπτει από έρευνα του 2025 της Eurostat σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά πελατών που αντιμετώπισαν προβλήματα καταγράφηκαν στη Μάλτα (64,0%), στην Ολλανδία (57,9%) και στο Λουξεμβούργο (51,4%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στην Πορτογαλία (4,5%), στην Ελλάδα (10,6%) και στη Λετονία (13,3%).

Καθυστερήσεις στην παράδοση: το πιο συχνό πρόβλημα

Αναφορικά με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι καταναλωτές, το πιο συχνό ήταν η καθυστέρηση στην παράδοση σε σχέση με την αναμενόμενη ημερομηνία, κάτι που ανέφερε περίπου το ένα πέμπτο (19,9%) των αγοραστών.

Το δεύτερο πιο συχνό πρόβλημα ήταν ότι η ιστοσελίδα ήταν δύσχρηστη ή λειτουργούσε ανεπαρκώς, αναφέρθηκε από το 11,5% των αγοραστών. Το τρίτο πιο συχνό πρόβλημα ήταν η παράδοση λανθασμένων ή κατεστραμμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, κάτι που ανέφερε το 10,4% των πελατών.