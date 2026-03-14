ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένας στους τρεις Ευρωπαίους αντιμετωπίζει προβλήματα στις online αγορές
Ειδήσεις
09:59 - 14 Μαρ 2026

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους αντιμετωπίζει προβλήματα στις online αγορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πάνω από το ένα τρίτο (35,4%) των διαδικτυακών αγοραστών στην ΕΕ ανέφερε ότι αντιμετώπισε προβλήματα κατά την πραγματοποίηση αγορών μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής. Αυτό προκύπτει από έρευνα του 2025 της Eurostat σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά πελατών που αντιμετώπισαν προβλήματα καταγράφηκαν στη Μάλτα (64,0%), στην Ολλανδία (57,9%) και στο Λουξεμβούργο (51,4%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στην Πορτογαλία (4,5%), στην Ελλάδα (10,6%) και στη Λετονία (13,3%).

Καθυστερήσεις στην παράδοση: το πιο συχνό πρόβλημα

Αναφορικά με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι καταναλωτές, το πιο συχνό ήταν η καθυστέρηση στην παράδοση σε σχέση με την αναμενόμενη ημερομηνία, κάτι που ανέφερε περίπου το ένα πέμπτο (19,9%) των αγοραστών.

Το δεύτερο πιο συχνό πρόβλημα ήταν ότι η ιστοσελίδα ήταν δύσχρηστη ή λειτουργούσε ανεπαρκώς, αναφέρθηκε από το 11,5% των αγοραστών. Το τρίτο πιο συχνό πρόβλημα ήταν η παράδοση λανθασμένων ή κατεστραμμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, κάτι που ανέφερε το 10,4% των πελατών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο
Οικονομία

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Οι Ευρωπαίοι γυρίζουν την πλάτη στον Τραμπ: Το 89% δεν θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ αξιόπιστο σύμμαχο
Ειδήσεις

Οι Ευρωπαίοι γυρίζουν την πλάτη στον Τραμπ: Το 89% δεν θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ αξιόπιστο σύμμαχο

Καθησυχαστική η Κομισιόν για χανταϊό: «Χαμηλός» ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους
Υγεία

Καθησυχαστική η Κομισιόν για χανταϊό: «Χαμηλός» ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους

Δημοσκόπηση: Οι Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ περισσότερο ως «εχθρό» παρά ως σύμμαχο
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση: Οι Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ περισσότερο ως «εχθρό» παρά ως σύμμαχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:42

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 30 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Πολιτική
19/06/2026 - 11:38

Θεοδωρικάκος: Αξιόπιστος διάλογος για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:34

Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή

Πολιτική
19/06/2026 - 11:24

Φαραντούρης: Το να γνωρίζoυν οι καταναλωτές εάν ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο είναι αυτονόητο δικαίωμα επιλογής

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 11:05

Επιφυλακτικότητα και μικτές τάσεις στις ευρωαγορές μετά την αναβολή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Ακίνητα
19/06/2026 - 10:50

Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 10:44

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα - Σλοβακία: Νέες προοπτικές για διμερείς συνεργασίες και επενδύσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/06/2026 - 10:38

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 10:37

ifo: «Υπαρξιακή απειλή» για την Ευρώπη η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Αναλύσεις
19/06/2026 - 10:30

ΧΑ: Λήγουν σήμερα (19/6) τα ΣΜΕ του Ιουνίου, διαδικασία που αναμένεται να συμβάλει σε αυξημένη μεταβλητότητα

Ειδήσεις
19/06/2026 - 10:11

Ακυρώθηκε η συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, θολώνοντας τις προοπτικές για μια διαρκή εκεχειρία

Περιβάλλον
19/06/2026 - 10:04

Περίπου 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό των χωρών τους για περιβαλλοντικούς λόγους το 2025

Πολιτική
19/06/2026 - 09:55

Πετραλιάς: Η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους είναι ο απώτερος στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 09:43

Ασία: Υποχώρησαν οι αγορές εν μέσω επιφυλάξεων για τη διατήρηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:29

Λαβρόφ: Απορρίπτει τη συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:12

Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 09:03

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού

Φορολογία
19/06/2026 - 08:54

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7

Οικονομία
19/06/2026 - 08:24

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Πολιτική
19/06/2026 - 08:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δύο διεθνείς αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/06/2026 - 08:11

Ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα επένδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Το «σήμα» της ΑΜΚ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 08:07

KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 08:04

Leonardo Mediterranean: Εγκαινιάζει το NALU Latchi, ύψους €87 εκατ. στην Κύπρο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 08:00

Η συμφωνία του Τραμπ παρακάμπτει βασικούς λόγους για τους οποίους κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 07:55

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ – Σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/06/2026 - 07:53

ΝΟΥΝΟΥ: Λανσάρει το νέο Protein Cheese στην κατηγορία του κίτρινου τυριού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 07:47

Ηλιόπουλος, Παναγιωτάκης, Στεφάνου: Οι τρεις πρωταγωνιστές του νέου ακτοπλοϊκού ντέρμπι στις Κυκλάδες

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 05:06

Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:29

Ισχυρό rebound στη Wall Street με οδηγό την τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ