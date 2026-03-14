Ένας στους τρεις Ευρωπαίους αντιμετωπίζει προβλήματα στις online αγορές

Ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά πελατών που αντιμετώπισαν προβλήματα καταγράφηκαν στη Μάλτα (64,0%), στην Ολλανδία (57,9%) και στο Λουξεμβούργο (51,4%).
Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στην Πορτογαλία (4,5%), στην Ελλάδα (10,6%) και στη Λετονία (13,3%).
Καθυστερήσεις στην παράδοση: το πιο συχνό πρόβλημα
Αναφορικά με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι καταναλωτές, το πιο συχνό ήταν η καθυστέρηση στην παράδοση σε σχέση με την αναμενόμενη ημερομηνία, κάτι που ανέφερε περίπου το ένα πέμπτο (19,9%) των αγοραστών.
Το δεύτερο πιο συχνό πρόβλημα ήταν ότι η ιστοσελίδα ήταν δύσχρηστη ή λειτουργούσε ανεπαρκώς, αναφέρθηκε από το 11,5% των αγοραστών. Το τρίτο πιο συχνό πρόβλημα ήταν η παράδοση λανθασμένων ή κατεστραμμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, κάτι που ανέφερε το 10,4% των πελατών.