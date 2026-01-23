Δημοσκόπηση: Οι Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ περισσότερο ως «εχθρό» παρά ως σύμμαχο

Ως «εχθρό της Ευρώπης» αντιμετωπίζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια μικρή πλειοψηφία πολιτών σε επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (23/1) στο γαλλικό περιοδικό Le Grand Continent.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Cluster 17 σε δείγμα 7.498 πολιτών, καταγράφει ότι το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Τραμπ εχθρικό προς την Ευρώπη, ενώ μόλις το 8% τον χαρακτηρίζει «φίλο». Παράλληλα, το 39% δηλώνει ουδέτερο, εκτιμώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να καταταχθεί ξεκάθαρα σε καμία από τις δύο κατηγορίες.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Δανία και Πολωνία, με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες σε κάθε χώρα, οι οποίοι επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της δειγματοληψίας με ποσόστωση.

Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 13–19 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι επιθυμεί την απόκτηση της Γροιλανδίας, προκαλώντας αντιδράσεις στην Ευρώπη. Αργότερα, πάντως, ο ίδιος φάνηκε να αναδιπλώνεται, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Διαφοροποιήσεις ανά χώρα: Η εξαίρεση της Πολωνίας

Η άποψη ότι ο Τραμπ είναι εχθρικός κυριαρχεί στις έξι από τις επτά χώρες που εξετάστηκαν. Εξαίρεση αποτελεί η Πολωνία, όπου μόλις το 28% συμμερίζεται αυτή την άποψη.

Στην ίδια χώρα, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία και διατηρεί παραδοσιακά στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 48% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν θεωρεί τον Τραμπ ούτε φίλο ούτε εχθρό της Ευρώπης.

Υψηλά ποσοστά δυσπιστίας σε Δανία, Ισπανία και Γαλλία

Στη Δανία, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ στην Ευρώπη που ωστόσο βρίσκεται στο επίκεντρο των αμερικανικών πιέσεων λόγω της Γροιλανδίας, το 58% των πολιτών εκτιμά ότι ο Τραμπ είναι εχθρός της Ευρώπης. Το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στην Ισπανία.

Στη Γαλλία, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 55%, επιβεβαιώνοντας το κλίμα έντονης επιφυλακτικότητας απέναντι στην αμερικανική ηγεσία.

Διχασμός για τη στάση της ΕΕ απέναντι στις ΗΠΑ

Η ίδια έρευνα αποτυπώνει και τον διχασμό των Ευρωπαίων πολιτών ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το 46% τάσσεται υπέρ μιας στάσης «εναντίωσης», ενώ το 44% προκρίνει τον «συμβιβασμό». Μόλις το 10% υποστηρίζει την πλήρη «ευθυγράμμιση» της ΕΕ με την Ουάσινγκτον.

Αυτονομία στην άμυνα ζητούν οι Ευρωπαίοι

Ιδιαίτερα ισχυρό εμφανίζεται το αίτημα για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας. Το 73% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις», χωρίς να θεωρεί δεδομένη τη στήριξη των ΗΠΑ.

Αντίθετα, μόλις το 22% πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί ακόμη να στηρίζεται στην αμερικανική προστασία για την ασφάλειά της.