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Καθησυχαστική η Κομισιόν για χανταϊό: «Χαμηλός» ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους
Υγεία
15:46 - 07 Μάι 2026

Καθησυχαστική η Κομισιόν για χανταϊό: «Χαμηλός» ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική σχετικά με το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με την εκπρόσωπό της, Έβα Χρντσίροβα, να δηλώνει ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», υπογραμμίζοντας πως οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα στο πλοίο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπια αξιολόγηση και συνεχής παρακολούθηση των υγειονομικών δεδομένων.

Παράλληλα, η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και διεθνείς οργανισμούς. Όπως έγινε γνωστό, χθες πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας με τη συμμετοχή κρατών-μελών της ΕΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ECDC.

Σήμερα ακολούθησαν νέες συσκέψεις με εκπροσώπους της Ολλανδίας και της Ισπανίας, η οποία έχει ήδη ενεργοποιήσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ακόμη μία συνάντηση με τις χώρες πολιτών που επιβαίνουν στο πλοίο.

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