Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο και λιμάνι στο Κρασνοντάρ: Τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές

Συναγερμός σήμανε στη νοτιοδυτική Ρωσία, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από ουκρανικές δυνάμεις, στοχεύοντας κρίσιμες ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στην περιοχή του Κρασνοντάρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών στην πλατφόρμα Telegram, οι επιθέσεις είχαν ως κύριους στόχους ένα διυλιστήριο πετρελαίου και το Λιμάνι του Καυκάσου, προκαλώντας τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές. Συγκεκριμένα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο λιμάνι, ενώ καταστράφηκε ένα πλοιάριο γενικής χρήσης και τμήμα της λιμενικής προβλήτας. Το λιμάνι, το οποίο βρίσκεται κοντά στα Στενά του Κερτς απέναντι από την Κριμαία, αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά σιτηρών και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παράλληλα, στο Διυλιστήριο Αφίπσκι εκδηλώθηκε πυρκαγιά έπειτα από πλήγμα drone στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Οι ζημιές στο διυλιστήριο και το λιμάνι υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε στρατηγικές υποδομές, ακόμη και μακριά από το ενεργό μέτωπο της σύγκρουσης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να καταρρίψουν συνολικά 87 ουκρανικά drones μέσα στη νύχτα. Από αυτά, 31 εντοπίστηκαν πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.

Οι επιθέσεις με drones έχουν πλέον καθιερωθεί ως τακτικό μέσο στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να στοχεύουν στρατηγικές υποδομές και εγκαταστάσεις ενέργειας βαθιά πίσω από τις γραμμές του μετώπου, αυξάνοντας την αβεβαιότητα και το κόστος λειτουργίας βασικών υποδομών στην περιοχή.

γειακές και λιμενικές υποδομές στην περιοχή του Κρασνοντάρ.