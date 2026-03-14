Βανς: Kρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν - Παραμένει πιστός στην στρατηγική αποφυγής πολέμων

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, φαίνεται να κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει σε ανάλυση του το CNN.

Το 2023, ως γερουσιαστής, ο Βανς είχε τονίσει ότι η επιτυχία του Τραμπ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στρατηγική αποφυγής πολέμων, ενώ το 2024 είχε δηλώσει ότι ένας πόλεμος με το Ιράν δεν θα ήταν προς το συμφέρον των ΗΠΑ και θα συνιστούσε «τεράστια σπατάλη πόρων». Παράλληλα, το 2025, έδειξε επιφυλακτικότητα απέναντι στις επιθέσεις του Τραμπ στους αντάρτες Χούθι στη Υεμένη, σύμφωνα με διαρροές προσωπικών του μηνυμάτων.

Τον περασμένο Ιούνιο, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις του Τραμπ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Βανς εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές για να υποστηρίξει την πρωτοβουλία για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο, μετά την αποτυχημένη επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, υπερασπίστηκε μέσω της πλατφόρμας X τη νομιμότητα του εγχειρήματος.

Ωστόσο, μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, ο Βανς έχει αποφύγει να εκφράσει δημόσια την προσωπική του άποψη για τον πόλεμο. Έχει κάνει περιορισμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως αναφορές σε θανάτους στρατιωτικών και κοινοποιήσεις σχολίων του Τραμπ, χωρίς να τοποθετηθεί προσωπικά.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η στάση του Βανς ενδέχεται να σχετίζεται με την προεδρική εκστρατεία του 2028, δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρή υποστήριξη στον πόλεμο. Παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις, ο Βανς είχε αλλάξει θέση όταν έγινε σαφές ότι ο Τραμπ υποστήριζε στρατιωτική δράση και επείγουσα επίθεση.

Ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση της πολιτικής του Τραμπ, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τυχόν «σχίσμα» μεταξύ Τραμπ και Βανς, περιοριζόμενος στο να επαινέσει τον αντιπρόεδρο. Ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ίσως ο Βανς έχει «φιλοσοφικά λίγο διαφορετική» προσέγγιση, αλλά επέμεινε ότι συνεργάζονται αρμονικά.

Όποιοι και αν είναι οι λόγοι – φιλοσοφικοί ή πολιτικοί – ο Βανς διατηρεί μια ουδέτερη στάση, επιτρέποντας στον Λευκό Οίκο να διατηρήσει την εικόνα της ενότητας, αλλά παραμένει αβέβαιο πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική καθώς εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν.