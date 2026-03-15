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CNN: Για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες θα συνεχιστούν οι επιδρομές στο Ιράν σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό
Ειδήσεις
15:21 - 15 Μαρ 2026

CNN: Για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες θα συνεχιστούν οι επιδρομές στο Ιράν σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό

Reporter.gr Newsroom
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Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να συνεχίσει τις επιδρομές εναντίον του Ιράν για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν «χιλιάδες στόχοι», δήλωσε στο CNN η εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Έφι Ντέφριν.      

Όπως ανέφερε, το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους του στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας καταρτίσει επιχειρησιακά σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, η οποία απέχει περίπου τρεις εβδομάδες. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν σχεδιασμοί που καλύπτουν και την περίοδο μετά από αυτό το χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις IDF, από την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 400 κύματα επιθέσεων σε περιοχές του δυτικού και κεντρικού Ιράν. Οι επιχειρήσεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως στην καταστροφή κρίσιμων υποδομών, καθώς και σε πλήγματα κατά αμυντικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η Ντέφριν υπογράμμισε ακόμη ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν λειτουργούν με βάση ένα αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά προσαρμόζουν τις ενέργειές τους με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών τους επιδιώξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σημαντική αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

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