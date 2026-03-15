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Στο Λονδίνο τη Δευτέρα και την Τρίτη ο Δένδιας - Η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο
Πολιτική
13:15 - 15 Μαρ 2026

Στο Λονδίνο τη Δευτέρα και την Τρίτη ο Δένδιας - Η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Μαρτίου.    

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, ο κ. Δένδιας θα έχει σειρά συναντήσεων και διμερών συνομιλιών, μεταξύ των οποίων και με τον Βρετανό ομόλογό του, John Healey, στις 17 Μαρτίου. Επιπλέον, αύριο Δευτέρα προγραμματίζεται συνάντηση με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell.

Στις συνομιλίες αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου, καθώς και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επίσκεψη εντάσσεται στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και στην προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

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