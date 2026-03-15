Μήνυμα ενότητας από Ανδρουλάκη: Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας

Στο Περιστέρι μετέβη σήμερα, Κυριακή (15/3), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στην ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροσώπων ενόψει του επικείμενου συνεδρίου του κόμματος. Η συμμετοχή των πολιτών στο εκλογικό τμήμα ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης παρέμεινε για αρκετή ώρα στο χώρο, συνομιλώντας με μέλη και φίλους της παράταξης που περίμεναν να ψηφίσουν, ενώ αντάλλαξε χειραψίες και δέχθηκε ευχές από τους παρευρισκόμενους. Κατά την έξοδό του από το εκλογικό κέντρο, προέβη σε δηλώσεις για όλα τα θέματα, καλώντας σε ευρεία συσπείρωση με στόχο την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

«Θέλω να ευχαριστήσω τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα με την παρουσία τους έστειλαν μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης. Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ’ όλα με αξιοπρέπεια.

Καλώ όμως και κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή και αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

​Αυτή η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Διότι οι πολιτικές τους έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους.

​Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε»