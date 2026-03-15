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ΗΠΑ: Στα 12 δισ. δολάρια υπολογίζεται μέχρι στιγμής το κόστος του πολέμου στο Ιράν
Ειδήσεις
21:16 - 15 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Στα 12 δισ. δολάρια υπολογίζεται μέχρι στιγμής το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το υψηλό οικονομικό κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν υπογράμμισε Αμερικανός αξιωματούχος, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι στιγμής οι δαπάνες για τον πόλεμο ανέρχονται σε περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια.      

Αναλυτικά, την εκτίμηση αυτή έκανε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, Κέβιν Χάσετ, μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS News. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «το τελευταίο ποσό για το οποίο ενημερώθηκα ανέρχεται στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια».

Σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις του Πενταγώνου, οι οποίες είχαν κατατεθεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο, το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να φτάσει τα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο Χάσετ δεν διευκρίνισε σε ποια χρονική περίοδο αντιστοιχεί το συνολικό ποσό των 12 δισεκατομμυρίων.

Ερωτηθείς εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη χρηματοδότηση από το Κογκρέσο, ο ίδιος απάντησε ότι προς το παρόν υπάρχουν επαρκείς πόροι.

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε όσα χρειάζονται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ενδεχόμενο νέου αιτήματος χρηματοδότησης θα εξεταστεί από το Ρας Βοτ και το αρμόδιο ομοσπονδιακό γραφείο για τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης.

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