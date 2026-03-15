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Financial Times: Η ΕΕ εξετάζει επέκταση της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
19:22 - 15 Μαρ 2026

Financial Times: Η ΕΕ εξετάζει επέκταση της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Το ενδεχόμενο επέκτασης της ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» έως τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να εξετάσουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή. Παράλληλα, η Γαλλία προωθεί πρωτοβουλία για τη δημιουργία διεθνούς δύναμης συνοδείας δεξαμενόπλοιων, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Επισημαίνεται ότι τη συγκεκριμένη πληροφορία μετέδωσαν οι Financial Times, επικαλούμενοι αξιωματούχο που έχει γνώση των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση «Ασπίδες», στην οποία συμμετέχουν σήμερα τρία πολεμικά πλοία από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, έχει ως βασική αποστολή την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των Χούθι στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά της Υεμένης.

Ωστόσο, μια πιθανή διεύρυνση της επιχειρησιακής της δράσης μέχρι τα Στενά του Ορμούζ -τα οποία το Ιράν απειλεί να κλείσει στο πλαίσιο της αυξανόμενης περιφερειακής έντασης-θα απαιτούσε νέα εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Κατά την ίδια πηγή, η προοπτική μιας κοινής ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την προστασία της ναυσιπλοΐας θεωρείται πιο πιθανή από το ενδεχόμενο μεμονωμένων διμερών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκών χωρών προς το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία βρίσκεται σε επαφές με διεθνείς εταίρους για τη συγκρότηση κοινής ναυτικής αποστολής που θα έχει ως στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη, διεξάγονται συζητήσεις με αρκετές χώρες ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση δεξαμενόπλοιων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αντικείμενο επαφών με πολλούς εταίρους, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αναμένεται να θέσει το θέμα τη Δευτέρα στους ομολόγους του κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, και πριν από την έκκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους να συνδράμουν στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι το Παρίσι εργάζεται για τη δημιουργία μιας «καθαρά αμυντικής αποστολής συνοδείας», με στόχο τη διατήρηση της λειτουργίας της θαλάσσιας οδού.

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