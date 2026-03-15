Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Αποδεσμεύει ποσότητα «ρεκόρ» 411,9 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματα για μείωση των τιμών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προχώρησε σήμερα (15/3) σε παρέμβαση με στόχο να περιοριστεί η έντονη άνοδος των τιμών του πετρελαίου που καταγράφεται μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και την εξάπλωσή του σε γειτονικές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα διοχετεύσει στην αγορά συνολικά 411,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά του, ποσότητα που αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών του οργανισμού έχουν δεσμευτεί να αποδεσμεύσουν 271,7 εκατομμύρια βαρέλια από τα κρατικά στρατηγικά αποθέματα, 116,6 εκατομμύρια βαρέλια από τα υποχρεωτικά αποθέματα που διατηρεί η πετρελαϊκή βιομηχανία, καθώς και 23,6 εκατομμύρια βαρέλια από άλλες διαθέσιμες πηγές.

Ο οργανισμός διευκρίνισε επίσης ότι το 72% των ποσοτήτων που θα διοχετευθούν στην αγορά αφορά αργό πετρέλαιο, ενώ το υπόλοιπο 28% αντιστοιχεί σε επεξεργασμένα πετρελαϊκά προϊόντα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα αποθέματα που προέρχονται από χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας θα είναι διαθέσιμα άμεσα, ενώ εκείνα από την Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο αναμένεται να διοχετευθούν στην αγορά έως το τέλος Μαρτίου.

Η απόφαση για την αποδέσμευση των αποθεμάτων ελήφθη την περασμένη εβδομάδα από τις 32 χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.