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Ιράν: Τουλάχιστον 3000 οι νεκροί από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ - Ισραήλ
Ειδήσεις
20:36 - 15 Μαρ 2026

Ιράν: Τουλάχιστον 3000 οι νεκροί από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ - Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η αμερικανική ΜΚΟ, Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Σύμφωνα με την HRANA, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 1.319 άμαχοι, εκ των οποίων 206 παιδιά.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της οργάνωσης βασίζονται σε δίκτυο ακτιβιστών εντός Ιράν, αναφορές από τον υγειονομικό τομέα, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Παράλληλα, η HRANA καταγράφει 1.122 θανάτους στρατιωτικών, ενώ άλλοι 599 θάνατοι δεν μπορούν να ταξινομηθούν με σαφήνεια ως άμαχοι ή στρατιωτικοί. Από αυτούς, οι 21 θάνατοι που σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες αφορούν άμαχους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Σημειώνεται πως ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός του ιρανικού υπουργείου Υγείας αναφέρει τουλάχιστον 1.200 νεκρούς και περίπου 10.000 τραυματίες από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

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