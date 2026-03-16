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Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στα σύνορα Πακιστάν και Αφγανιστάν
Ειδήσεις
23:00 - 16 Μαρ 2026

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στα σύνορα Πακιστάν και Αφγανιστάν

Reporter.gr Newsroom
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Πακιστανικά μαχητικά αεροσκάφη φέρεται να πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο κέντρο της Καμπούλ, προκαλώντας πυρκαγιές και πυκνούς καπνούς που υψώθηκαν πάνω από την αφγανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με αναφορές, αεροσκάφη στοχοποίησαν περιοχές μέσα στην πόλη, καθώς η ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Ο Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, επίσημος εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι η επίθεση έπληξε νοσοκομείο απεξάρτησης από ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία. Καταδίκασε το πλήγμα ως παραβίαση του αφγανικού εναέριου χώρου και το χαρακτήρισε «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Τι συμβαίνει – Τα βασικά σημεία

Ποιες επιχειρήσεις έχει πραγματοποιήσει πρόσφατα το Πακιστάν κατά του Αφγανιστάν;
Το Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει σειρά αεροπορικών επιδρομών και διασυνοριακών βομβαρδισμών σε αφγανικό έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας —όπως υποστηρίζει— θέσεις ένοπλων ομάδων που δρουν κοντά στα σύνορα.

Πώς έχει αντιδράσει το Αφγανιστάν στα πακιστανικά πλήγματα;
Η αφγανική πλευρά κατηγορεί το Πακιστάν για επιθέσεις που προκαλούν θύματα μεταξύ αμάχων και έχει απαντήσει με δικές της διασυνοριακές επιθέσεις, οδηγώντας σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Τι είναι η επιχείρηση «Ghazab lil Haq»;
Πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση που συνδέεται με τις πρόσφατες ενέργειες του Πακιστάν και στοχεύει, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, στην αντιμετώπιση ένοπλων οργανώσεων που θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Η αναφερόμενη επίθεση σημειώνεται ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών εισέρχονται στην τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Αφγανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι νυχτερινοί βομβαρδισμοί από το Πακιστάν στην επαρχία Χοστ προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων αμάχων, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όλμοι έπληξαν το χωριό Νάρι στην περιοχή Γκουρμπούζ, καθώς και άλλη κατοικημένη περιοχή. Σε ξεχωριστό περιστατικό στην επαρχία Νουριστάν, ένας ακόμη άμαχος σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε κατοικία.

Αφγανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 18 άμαχοι έχουν σκοτωθεί την τελευταία εβδομάδα σε διασυνοριακές συγκρούσεις. Η κλιμακούμενη βία έχει εκτοπίσει χιλιάδες ανθρώπους, με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα να δηλώνει ότι κινητοποιεί επείγουσα επισιτιστική βοήθεια για περισσότερες από 20.000 οικογένειες που επηρεάζονται από τη σύγκρουση.

Η ένταση αυξήθηκε αφότου το Αφγανιστάν φέρεται να πραγματοποίησε διασυνοριακές επιθέσεις ως απάντηση σε προηγούμενες πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές, τις οποίες η Καμπούλ υποστηρίζει ότι προκάλεσαν θύματα μεταξύ αμάχων.

Η Κίνα έχει ήδη παρέμβει διπλωματικά για να μεσολαβήσει, με τον ειδικό απεσταλμένο Γιουε Σιαογιόνγκ να πραγματοποιεί συνομιλίες και με τις δύο πλευρές, καλώντας σε άμεση κατάπαυση του πυρός.

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