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Σκεπτική η ΕΕ στην επέκταση της ναυτικής αποστολής Ασπίδες στο Στενό του Ορμούζ
Ειδήσεις
21:30 - 16 Μαρ 2026

Σκεπτική η ΕΕ στην επέκταση της ναυτικής αποστολής Ασπίδες στο Στενό του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έδειξαν «κανένα ενδιαφέρον» να επεκτείνουν την ναυτική αποστολή «Ασπίδες» της ΕΕ στη Μέση Ανατολή μέχρι στιγμής, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας τη Δευτέρα (16/3).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από άλλες χώρες να βοηθήσουν στην αστυνόμευση του στενού, μετά την απάντηση του Ιράν σε επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ με χρήση drones, πυραύλων και ναρκών, που ουσιαστικά έκλεισαν το κανάλι για τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνήθως το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η αποστολή Ασπίδες της ΕΕ συστάθηκε το 2024 για να προστατεύει πλοία από επιθέσεις της Υεμενίτικης ομάδας Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η αποστολή, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει διάθεση να αλλάξει η εντολή της», είπε η Κάλλας στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η αποστολή διαθέτει αυτή τη στιγμή υπό την άμεση διοίκηση της ένα ιταλικό και ένα ελληνικό πλοίο και μπορεί επίσης να ζητήσει υποστήριξη από ένα γαλλικό και ένα ακόμη ιταλικό σκάφος.

«Η συζήτηση ήταν ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί, γιατί δεν διαθέτει πολλά ναυτικά μέσα. Χρειάζεται περισσότερα», πρόσθεσε η Κάλλας.

«Ενώ το Στενό του Χορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο, η Ερυθρά Θάλασσα παραμένει επίσης κρίσιμη.»

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 07:42
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