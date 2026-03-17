Καταγγελία ΟΗΕ για μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Δυτική Όχθη

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε σήμερα (Τρίτη, 17/3) έκκληση προς το Ισραήλ να διακόψει άμεσα την επέκταση των οικισμών του στη Δυτική Όχθη, επισημαίνοντας ότι η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει στον εξαναγκαστικό εκτοπισμό άνω των 36.000 Παλαιστινίων μέσα σε έναν χρόνο και προκαλεί σοβαρές ανησυχίες πως επιχειρείται εθνοκάθαρση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία εξετάζει την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2024 έως τα τέλη Οκτωβρίου 2025, «ο εκτοπισμός περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνιστά μαζική εκδίωξη Παλαιστινίων σε πρωτοφανή κλίμακα».

Η ίδια υπηρεσία τονίζει ότι οι εκτοπισμοί στη Δυτική Όχθη, σε συνδυασμό με τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας, «μοιάζουν να υποδεικνύουν μια συντονισμένη ισραηλινή πολιτική μαζικού αναγκαστικού εκτοπισμού» σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη, «η οποία εγείρει ανησυχίες για εθνοκάθαρση».

Ήδη από τις 19 Φεβρουαρίου, η Ύπατη Αρμοστεία είχε εκφράσει αντίστοιχους φόβους, επισημαίνοντας ενέργειες όπως «η εντατικοποίηση των επιθέσεων, η μεθοδική καταστροφή ολόκληρων συνοικιών, η άρνηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί».

Στην ίδια έκθεση καταγράφεται ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν προωθήσει ή εγκρίνει την κατασκευή 36.973 κατοικιών σε οικισμούς στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και περίπου 27.200 στην υπόλοιπη Δυτική Όχθη.

Σήμερα, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί διαμένουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη (εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ), ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους, με τους οικισμούς αυτούς να θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η ένταση και τα βίαια περιστατικά στην περιοχή, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από τοn Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967, αυξήθηκαν σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και συνεχίζονται, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ύπατη Αρμοστεία καταγράφει 1.732 περιστατικά βίας από Ισραηλινούς εποίκους που προκάλεσαν θύματα ή ζημιές σε περιουσίες, έναντι 1.400 την προηγούμενη περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι «η βία των εποίκων συνεχίστηκε με τρόπο συντονισμένο, στρατηγικό και σε μεγάλο βαθμό χωρίς τιμωρία, με τις ισραηλινές αρχές να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η παράνομη μεταφορά» Παλαιστινίων «αποτελεί έγκλημα πολέμου», ενώ «υπό ορισμένες συνθήκες», τέτοιες ενέργειες μπορούν να «συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Σε σχετική δήλωσή του, ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως και εντελώς τη δημιουργία και την επέκταση των οικισμών, να απομακρύνει όλους τους εποίκους και να τερματίσει την κατοχή» των παλαιστινιακών εδαφών.

Επιπλέον, ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές «να επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων και να τερματίσει όλες τις πρακτικές κατάσχεσης γαιών, αναγκαστικών εκτοπισμών και κατεδάφισης σπιτιών».

Τέλος, η έκθεση επισημαίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο εκτοπισμού που αντιμετωπίζουν χιλιάδες Παλαιστίνιοι Βεδουίνοι που κατοικούν στο βορειοανατολικό τμήμα της Ανατολική Ιερουσαλήμ, λόγω της προόδου των σχεδίων εποικισμού στην περιοχή.