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Ο όρος της Γαλλίας για στήριξη των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
13:17 - 18 Μαρ 2026

Ο όρος της Γαλλίας για στήριξη των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάντ Λεσκούρ δήλωσε στο CNBC ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσταση δεν θα παραμένει πολεμική και επικίνδυνη.

«Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε κάτι για να διασφαλίσουμε την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον δεν πρόκειται πλέον για κατάσταση πολέμου. Κανείς δεν θέλει να διασχίσει τα Στενά όταν υπάρχει κίνδυνος από πυραύλους ή drones», δήλωσε.

Τόνισε επίσης ότι απαιτείται αποκλιμάκωση της έντασης πριν από οποιαδήποτε διεθνή επιχείρηση ασφάλειας: «Πρέπει πρώτα να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση και στη συνέχεια μπορούμε να εξετάσουμε την ασφάλεια των Στενών. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε, αλλά όχι εν μέσω πολέμου — μόνο σε μια σταθεροποιημένη και ασφαλή κατάσταση».

Τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν, αποτελούν κομβικό θαλάσσιο πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, έχουν δεχθεί επικρίσεις από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μη συμμετοχή τους σε προσπάθειες επαναλειτουργίας του περάσματος.

Ωστόσο, στην Ευρώπη υπάρχει σαφής απροθυμία εμπλοκής στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, καθώς πολλοί τη θεωρούν «πόλεμο επιλογής» χωρίς σαφείς στόχους ή προοπτική λήξης.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης, αλλά τα συμφέροντά της επηρεάζονται άμεσα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην παρούσα φάση: «Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και δεν θα λάβουμε μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι όταν η κατάσταση ηρεμήσει και σταματήσουν οι κύριες εχθροπραξίες, η Γαλλία είναι έτοιμη, μαζί με άλλες χώρες, να συμβάλει σε ένα σύστημα συνοδείας πλοίων για την ασφαλή διέλευση από την περιοχή.

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