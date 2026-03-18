Μεϊμαράκης: Χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό ΓΕΕΘΑ για ενίσχυση της κοινής άμυνας

Την ανάγκη ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΘΑ) υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, κατά την ομιλία του στο 1ο Blue Heritage Summit, που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης, ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε ότι η Ευρώπη αποτελεί ένωση αυτόνομων κυρίαρχων κρατών, αλλά θα πρέπει να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες σε ζητήματα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, όπως η άμυνα και η ασφάλεια. «Στο πλαίσιο αυτό, ένα Ευρωπαϊκό ΓΕΕΘΑ θα μπορούσε να εντοπίζει τις απειλές στα σύνορα της Ευρώπης και να καθορίζει τα αμυντικά συστήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους», υπογράμμισε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η δημιουργία Ευρωπαϊκού ΓΕΕΘΑ δεν θα αντικαταστήσει τα εθνικά επιτελεία, αλλά θα ενισχύσει τη συνεργασία και την κοινή στρατηγική σε θέματα άμυνας. «Πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη σε ζητήματα άμυνας», σημείωσε.

Ο κ. Μεϊμαράκης υπενθύμισε επίσης ότι η ιδέα για τη θέση Επιτρόπου Άμυνας είχε προταθεί ήδη από την εποχή που ήταν Υπουργός Άμυνας στην Ελλάδα, ενώ πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να αποκτήσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πρώτο Επίτροπο Άμυνας.