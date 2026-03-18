ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Δικαστής σταματά ξανά τις απολύσεις στη Voice of America - Επιστρέφουν τουλάχιστον 1.000 εργαζόμενοι
Ειδήσεις
15:16 - 18 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Δικαστής σταματά ξανά τις απολύσεις στη Voice of America - Επιστρέφουν τουλάχιστον 1.000 εργαζόμενοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για δεύτερη φορά, αμερικανικό δικαστήριο έβαλε «φρένο» στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για μαζικές απολύσεις στη Voice of America (VOA), κρίνοντας ότι οι ενέργειες αυτές δεν ήταν νόμιμες.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρόις Λάμπερθ διέταξε την επαναπρόσληψη περισσότερων από 1.000 υπαλλήλων έως τις 23 Μαρτίου και ζήτησε ταυτόχρονα την επανεκκίνηση των διεθνών μεταδόσεων του δικτύου.

Παράνομες οι προσπάθειες περιορισμού της USAGM

Στην απόφασή του, ο δικαστής επισημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για «κλείσιμο» ή περιορισμό των δραστηριοτήτων της US Agency for Global Media, του φορέα που εποπτεύει τη VOA, είναι παράνομη.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Σεπτέμβριο είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή που είχε «παγώσει» τις απολύσεις στην υπηρεσία.

Οι απολύσεις και το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ

Το σχέδιο περικοπών είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο από την τότε επικεφαλής Κάρι Λέικ, διορισμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της δεύτερης θητείας του.

Οι απολύσεις βασίζονταν σε εκτελεστικό διάταγμα που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο, με στόχο σημαντική μείωση του προσωπικού στο διεθνές ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και μεταδίδει προγράμματα σε πολλές γλώσσες για διεθνές κοινό.

Ο ρόλος της Voice of America και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η Voice of America ιδρύθηκε το 1942 για να αντιμετωπίσει τη ναζιστική προπαγάνδα και έκτοτε αποτελεί βασικό εργαλείο προβολής των αμερικανικών αξιών διεθνώς.

Παρά την ανεξαρτησία του δημοσιογραφικού της έργου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα επικρίνει τη λειτουργία της. Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, είχε κατηγορήσει τη VOA ότι αναπαράγει κινεζική προπαγάνδα, εντείνοντας τις εντάσεις με το μέσο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

JPMorgan: Η πτώση του πετρελαίου μπορεί να «φρενάρει» τις ευρωπαϊκές μετοχές
Χρηματιστήρια

JPMorgan: Η πτώση του πετρελαίου μπορεί να «φρενάρει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης
Ειδήσεις

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική δήλωση για το «Κίνημα των Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:54

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/06/2026 - 15:43

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Πολιτική
23/06/2026 - 15:27

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας

Πολιτική
23/06/2026 - 15:25

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:20

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Οικονομία
23/06/2026 - 13:58

Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Οικονομία
23/06/2026 - 13:55

ΙΟΒΕ: Η επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ