ΗΠΑ: Δικαστής σταματά ξανά τις απολύσεις στη Voice of America - Επιστρέφουν τουλάχιστον 1.000 εργαζόμενοι

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Για δεύτερη φορά, αμερικανικό δικαστήριο έβαλε «φρένο» στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για μαζικές απολύσεις στη Voice of America (VOA), κρίνοντας ότι οι ενέργειες αυτές δεν ήταν νόμιμες.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρόις Λάμπερθ διέταξε την επαναπρόσληψη περισσότερων από 1.000 υπαλλήλων έως τις 23 Μαρτίου και ζήτησε ταυτόχρονα την επανεκκίνηση των διεθνών μεταδόσεων του δικτύου.

Παράνομες οι προσπάθειες περιορισμού της USAGM

Στην απόφασή του, ο δικαστής επισημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για «κλείσιμο» ή περιορισμό των δραστηριοτήτων της US Agency for Global Media, του φορέα που εποπτεύει τη VOA, είναι παράνομη.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Σεπτέμβριο είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή που είχε «παγώσει» τις απολύσεις στην υπηρεσία.

Οι απολύσεις και το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ

Το σχέδιο περικοπών είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο από την τότε επικεφαλής Κάρι Λέικ, διορισμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της δεύτερης θητείας του.

Οι απολύσεις βασίζονταν σε εκτελεστικό διάταγμα που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο, με στόχο σημαντική μείωση του προσωπικού στο διεθνές ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και μεταδίδει προγράμματα σε πολλές γλώσσες για διεθνές κοινό.

Ο ρόλος της Voice of America και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η Voice of America ιδρύθηκε το 1942 για να αντιμετωπίσει τη ναζιστική προπαγάνδα και έκτοτε αποτελεί βασικό εργαλείο προβολής των αμερικανικών αξιών διεθνώς.

Παρά την ανεξαρτησία του δημοσιογραφικού της έργου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα επικρίνει τη λειτουργία της. Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, είχε κατηγορήσει τη VOA ότι αναπαράγει κινεζική προπαγάνδα, εντείνοντας τις εντάσεις με το μέσο.