Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις του εναντίον της αστυνομίας της Χαμάς

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν δώδεκα αστυνομικούς της Γάζας αυτή την εβδομάδα, καθώς εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον μιας δύναμης που ελέγχεται από τη Χαμάς και την οποία οι μαχητές έχουν χρησιμοποιήσει για να επαναφέρουν τη διακυβέρνηση σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι περίπου 10.000 αστυνομικοί της Χαμάς έχουν αναδειχθεί σε σημείο τριβής στις συνομιλίες για την προώθηση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η Χαμάς επιδιώκει από την πλευρά της να συμπεριληφθούν σε μια νέα αστυνομική δύναμη που προβλέπεται στο σχέδιο, ενώ το Ισραήλ απορρίπτει τη συμμετοχή οποιωνδήποτε αστυνομικών με δεσμούς με τη Χαμάς.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η ισλαμιστική οργάνωση θα καταθέσει τα όπλα και θα παραδώσει τη διακυβέρνηση σε μια επιτροπή Παλαιστινίων τεχνοκρατών, η οποία θα διαχειρίζεται την αστυνομία της Γάζας καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσύρονται.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς έχουν καθυστερήσει λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.