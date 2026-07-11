Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Η Apple κατέθεσε την Παρασκευή αγωγή κατά της OpenAI και ενός από τα κορυφαία στελέχη της, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αναπτύξει ανταγωνιστικές συσκευές.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας, κατηγορεί τον επικεφαλής του τμήματος hardware της OpenAI, Tang Tan, καθώς και τον Chang Liu, μέλος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, ότι απέκτησαν εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple με διάφορους τρόπους. Και οι δύο είναι πρώην εργαζόμενοι της Apple που στη συνέχεια εντάχθηκαν στην OpenAI.

Η αγωγή αναδεικνύει πόσο γρήγορα επιδεινώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο εταιρειών από το 2024, όταν είχαν συνάψει συμφωνία ώστε το ChatGPT της OpenAI να συνεργάζεται με τον ψηφιακό βοηθό Siri της Apple. Η νέα έκδοση του Siri με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, βασίζεται πλέον στην τεχνολογία Gemini της Google.

Ο Tang Tan ηγείται της προσπάθειας της OpenAI να αναπτύξει τις δικές της συσκευές, μια στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία που θα επιτρέψει στην εταιρεία να προσεγγίζει τους καταναλωτές απευθείας, αντί να εξαρτάται από συσκευές άλλων εταιρειών, όπως το iPhone της Apple.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Tan έστειλε στον προσωπικό του λογαριασμό πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές της Apple. Επιπλέον, φέρεται να προέτρεπε υποψηφίους για εργασία που εξακολουθούσαν να εργάζονται στην Apple να φέρνουν στις συνεντεύξεις τους «πραγματικά εξαρτήματα» της Apple, ώστε να τα παρουσιάζουν στην ομάδα της OpenAI.

Η Apple αναφέρει ότι δεν γνωρίζει πώς ακριβώς έχει χρησιμοποιήσει η OpenAI τις πληροφορίες της, ωστόσο ισχυρίζεται ότι «σε κάθε επίπεδο, από μέλη του τεχνικού προσωπικού έως τον επικεφαλής hardware, και σε συντονισμό με επιχειρηματικούς συνεργάτες, η OpenAI έκλεβε τα εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple».

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε: «Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για τα εμπορικά απόρρητα άλλων εταιρειών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που ενδυναμώνουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο». Οι Tan και Liu δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.

Η Apple κατηγορεί επίσης τον Liu ότι χρησιμοποίησε τον υπολογιστή εργασίας ενός πρώην συναδέλφου του για να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι κατέβασε «δεκάδες εμπιστευτικά αρχεία της Apple που σχετίζονται με το hardware». Σύμφωνα με την αγωγή, ο Liu καθοδηγούσε τον πρώην συνάδελφό του, τον οποίο προσπαθούσε να προσελκύσει στην OpenAI, δίνοντάς του συμβουλές για το πώς να «αποφύγει προβλήματα με την ομάδα ασφαλείας» κατά την αντιγραφή εμπιστευτικών αρχείων.

Ο Tan εργάστηκε στην Apple επί 24 χρόνια, φτάνοντας στη θέση ανώτερου στελέχους της ομάδας σχεδιασμού προϊόντων. Συνεργάστηκε στενά με τον Jony Ive, επικεφαλής βιομηχανικού σχεδιασμού της Apple. Αποχώρησε από την εταιρεία για να ενταχθεί στη startup τεχνητής νοημοσύνης io Products του Ive, η οποία αργότερα συγχωνεύθηκε με την OpenAI.

Η OpenAI αντιμετωπίζει και άλλες νομικές διεκδικήσεις, μεταξύ των οποίων και αγωγή για υπεξαίρεση εμπορικών απορρήτων από την iyO, μια startup που αναπτύσσει μια συσκευή χωρίς οθόνη, ελεγχόμενη με φωνή και φορετή στο αυτί. Η εταιρεία είχε ισχυριστεί πέρυσι ότι πρώην μηχανικός της έκλεψε αρχεία και τα παρέδωσε στον Tang Tan, ο οποίος τότε ήταν ανώτερο στέλεχος συνδεδεμένο με την io Products.

Η OpenAI έχει αρνηθεί ότι υπέκλεψε ιδέες της iyO, υποστηρίζοντας ότι η δική της συσκευή διαφέρει από το προϊόν της startup.

Νωρίτερα φέτος, η OpenAI εξέτασε ακόμη και το ενδεχόμενο να αποστείλει στην Apple επίσημη ειδοποίηση για παραβίαση σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι η κατασκευάστρια του iPhone δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας του 2024 για την προώθηση του ChatGPT μέσω του Siri, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την υπόθεση. Η Apple δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.