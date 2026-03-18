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Κατρίνης προς Δένδια: Ερωτήματα για τους πυραύλους Patriot και την επάρκεια των αποθεμάτων
Πολιτική
17:47 - 18 Μαρ 2026

Κατρίνης προς Δένδια: Ερωτήματα για τους πυραύλους Patriot και την επάρκεια των αποθεμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Ερωτήματα για τη διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και για ενδεχόμενη μεταφορά επιχειρησιακού υλικού στο εξωτερικό θέτει με ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μετά από συνεργασία με τον Τομέα Άμυνας του κόμματος.  

Όπως υπογραμμίζεται, υπό τις σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες και με δεδομένο τον υψηλό ρυθμό κατανάλωσης πυρομαχικών σε σύγχρονες συγκρούσεις, η διατήρηση επαρκών αποθεμάτων είναι κρίσιμη για την εθνική άμυνα, ιδιαίτερα όταν οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δεν παράγονται πλέον και τα συστήματα Patriot απαιτούν αναβάθμιση για τη χρήση νεότερων εκδόσεων.

Παράλληλα, τίθενται ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής νομιμότητας ως προς τη διαδικασία ενδεχόμενης παραχώρησης, την έγκριση από τη Βουλή και τον σχεδιασμό για την αναπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων, με στόχο την πλήρη διασφάλιση της αεράμυνας της χώρας.

Στην ερώτησή του ο κ. Κατρίνης τονίζει ότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αεροσκάφος στρατηγικών μεταφορών της πολεμικής αεροπορίας του Κατάρ φόρτωσε από την αεροπορική βάση της Τανάγρας μεγάλο αριθμό επιχειρησιακών πυραύλων αναχαίτισης από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας μας για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot με προορισμό την αεροπορική βάση Al Udeid του Κατάρ, η οποία φιλοξενεί το προκεχωρημένο στρατηγείο της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM/Central Command) των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επισημαίνει ότι στην αρχική σύμβαση προμήθειας από τη χώρα μας των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, της 19ης Φεβρουαρίου 1999, συμπεριλαμβάνονταν και 200 πύραυλοι PAC-2 GEM.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Κατρίνη:

Δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα επίσημη σχετική ανακοίνωση,

Δεδομένου ότι ο ρυθμός κατανάλωσης κάθε λογής βλήματος στους πολέμους είναι πολύ υψηλότερος του αντίστοιχου ρυθμού αναπλήρωσης,

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της γεωπολιτικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής μας και των ενδεχόμενων απειλών της χώρας μας, απαιτείται να υπάρχει επαρκές απόθεμα πυραύλων για τα δικά μας συστήματα Patriot για την κάλυψη του ελληνικού χώρου,

Δεδομένου ότι μία πυροβολαρχία Patriot καλύπτει μέρος του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας,

Δεδομένου ότι η εθνική άμυνα της χώρας δεν διασφαλίζεται με εξαγγελίες, αλλά με ορθολογικό σχεδιασμό και πόρους, εν προκειμένω, για την υποστήριξη – αξιοποίηση των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,

Δεδομένου ότι η πυροβολαρχία Patriot που έχει διατεθεί στη Σαουδική Αραβία υπάρχει ενδεχόμενο να έχει κάνει χρήση του αποθέματος των πυραύλων αναχαίτισης που έχει μαζί της,

Δεδομένου ότι οι πύραυλοι για τα ελληνικά συστήματα Patriot δεν παράγονται πλέον,

Δεδομένου ότι τα ελληνικά συστήματα Patriot πρέπει να αναβαθμιστούν για να έχουν τη δυνατότητα να βάλλουν τους σύγχρονους πυραύλους που υπάρχει δυνατότητα παραγωγής από την αμυντική βιομηχανία,

Δεδομένου ότι ακόμη και σε περίπτωση αναβάθμισης των ελληνικών συστημάτων Patriot, ο χρόνος που θα απαιτείτο για την αναβάθμιση είναι πολύ μεγάλος και εξίσου μεγάλο είναι το αντίστοιχο κόστος,

Σε αυτό το πλαίσιο ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ θέτει 6 ερωτήματα προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα:

Εάν αληθεύει ότι μεταγωγικό αεροσκάφος φόρτωσε από την αεροπορική βάση της Τανάγρας πυραύλους αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot από το απόθεμα της χώρας μας με προορισμό το Κατάρ;

Από ποιον προς ποιον κρατικό φορέα και με ποιες εγγυήσεις περιήλθε το αίτημα παραχώρησης του κρίσιμου αυτού επιχειρησιακού υλικού;

Έχει ληφθεί έγκριση από τη Βουλή για τη διάθεση πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot από το απόθεμα της χώρας μας;

Σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί το απόθεμα σε πυραύλους αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot που έχει στην κατοχή της η χώρα μας;

Προτίθεστε να προβείτε σε συμπλήρωση του αποθέματος σε πυραύλους αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot;

Προτίθεστε να προβείτε σε αναβάθμιση των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, ανεξάρτητα ή ως μέρος του σχεδιασμού του αντιαεροπορικού θόλου;

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