Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ επανέρχεται με νέες απειλές – Ο Ρούτε αναζητά τη… χρυσή τομή

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να βαθαίνει και την ναυτιλία παγκοσμίως να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ανησυχίας. Εν τω μεταξύ, σήμερα (Τετάρτη, 18/3) έρχονται νέες δηλώσεις από Τραμπ και Ρούτε. Ωστόσο, αμφίβολο το αν θα καταφέρουν να κατευνάσουν τους φόβους, δείχνοντας πως μία πιθανή λύση είναι στον ορίζοντα.

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε νέες δηλώσεις, απειλώντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποσυρθούν από το κρίσιμο πέρασμα και επικρίνοντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές χώρες για την άρνησή τους να στείλουν πολεμικά πλοία.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν "τελειώναμε" με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν -όχι εμείς- να είναι υπεύθυνες για το λεγόμενο "Στενό";», έγραψε στο Truth Social και προσέθεσε:

«Αυτό θα έκανε ορισμένους από τους "συμμάχους" που δεν ανταποκρίνονται, να κινητοποιηθούν, και γρήγορα!!!».

Σημειώνεται ότι μία ημέρα πριν – κι αφού προηγουμένως είχε ζητήσει τη βοήθεια των Ευρωπαίων – έγραψε στην ίδια πλατφόρμα ότι η Αμερική, «η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο», δεν έχει ανάγκη τη βοήθεια κανενός.

Παρ’ όλα αυτά, χαρακτήρισε την άρνηση πολλών μελών του ΝΑΤΟ να αποστείλουν πλοία ως «πραγματικά ανόητο λάθος», ενώ σήμερα προχώρησε σε νέα έκκληση, αναρτώντας άρθρο στο Truth Social με τίτλο: «Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να πάρουν θέση - να αναλάβουν δράση και να βοηθήσουν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ».

Ρούτε: Οι σύμμαχοι συζητούν συλλογικά τρόπους για άνοιγμα των Στενών

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε – επίσης σήμερα – ότι τα κράτη-μέλη της συμμαχίας συζητούν και αναζητούν συλλογικά τρόπους για να ανοίξει το πέρασμα.

«Όλοι συμφωνούμε, ασφαλώς, ότι το εμπόριο θα πρέπει να ξαναρχίσει. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι σύμμαχοι συνεργάζονται, συζητούν το πώς θα το κάνουν αυτό. Εργάζονται πάνω σε αυτό συλλογικά, για να βρουν έναν τρόπο για να προχωρήσουν προς τα εμπρός», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Νορβηγία.

«Όσον αφορά το Ιράν και τον κίνδυνο να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα ή ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων, έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ως ΝΑΤΟ, συλλογικά, ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Επομένως, είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας να περιοριστεί σημαντικά η ικανότητα των βαλλιστικών πυραύλων ή η πυρηνική ικανότητα. Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, έχω έρθει σε επαφή με πολλούς συμμάχους και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ανοίξει ξανά», τόνισε ο ίδιος.

Ανησυχία και επιφυλακτικότητα στην Ευρώπη

Η έλλειψη σχεδίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την αντιμετώπιση του μερικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν είναι «εκνευριστική», δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς.

«Είναι εκνευριστικό το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σχέδιο για το τι πρέπει να γίνει τώρα μετά το πολύ προβλέψιμο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», είπε η Ριβς, μιλώντας δίπλα στον Ισπανό υπουργό Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο.

Παράλληλα, και η Γαλλία τηρεί επιφυλακτική στάση, με τον Μακρόν να τονίζει ότι η ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» δεν θα πρέπει να επεκταθεί πέρα από το υφιστάμενο γεωγραφικό της πλαίσιο

Ποιοι (και πώς) διασχίζουν τα Στενά

Περίπου 90 πλοία, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων, έχουν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση με το Ιράν, με τη χώρα να εξακολουθεί να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος θεωρείται ουσιαστικά κλειστή, σύμφωνα με στοιχεία από τον ναυτιλιακό και εμπορικό κλάδο.

Σημαντικός αριθμός από τα πλοία που διέσχισαν την περιοχή φαίνεται να πραγματοποίησε τις λεγόμενες «σκοτεινές» διελεύσεις, αποφεύγοντας ελέγχους και δυτικές κυρώσεις, ενώ εκτιμάται ότι διατηρούν σύνδεση με το Ιράν, σύμφωνα με την Lloyd’s List Intelligence.

Παράλληλα, πιο πρόσφατα καταγράφηκαν διελεύσεις και από πλοία που σχετίζονται με την Ινδία και το Πακιστάν, σε μια περίοδο όπου εντείνονται οι διπλωματικές επαφές.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα της ναυτιλιακής δραστηριότητας στο Στενό του Ορμούζ —μια ζωτικής σημασίας διαδρομή μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου— έχει περιοριστεί σημαντικά από τις αρχές Μαρτίου, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Παράλληλα, περίπου 20 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.