WSJ: O Τραμπ κλίνει προς επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Pickaxe Mountain και το νησί Χαργκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κλίνει προς την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, έπειτα από ημέρες ενημερώσεων από κορυφαίους συνεργάτες του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal. Στα υπό εξέταση σενάρια περιλαμβάνονται η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, η αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ και ο βομβαρδισμός μιας οχυρωμένης εγκατάστασης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες.

Ο Τραμπ συγκάλεσε το βράδυ της Τρίτης σύσκεψη στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) για να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ (Kharg Island) και άλλων περιοχών κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ με τη χρήση αμερικανικών στρατευμάτων, καθώς και την πιθανότητα βομβαρδισμού ενός συγκροτήματος σηράγγων στο όρος Pickaxe, μιας εγκατάστασης που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα και δεν έχει ακόμη αποτελέσει στόχο των ΗΠΑ. Παραμένει επίσης στο τραπέζι η επέκταση των αεροπορικών επιδρομών σε περισσότερους στόχους εντός του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η συζήτηση αυτή ήταν μία από πολλές επίσημες και ανεπίσημες συνομιλίες που είχε ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες με ανώτερους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε δύο κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν την Τετάρτη, με στόχο να περιορίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. «Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους ή αν απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της βιομηχανίας λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου κύματος επιθέσεων.

Ο αμερικανικός στρατός εφαρμόζει επίσης αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, αποτρέποντας την προσέγγιση αρκετών πλοίων στις ιρανικές ακτές την Τετάρτη. Σε μία περίπτωση, ανέφερε ότι εκτόξευσε πυραύλους Hellfire προς την καπνοδόχο πλοίου με σημαία Κουρασάο, το οποίο προσπαθούσε να κατευθυνθεί προς το νησί Χαργκ. Σύμφωνα με τον στρατό, το πλοίο αγνόησε τις προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία και έτσι τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Ζυγίζοντας τα επόμενα βήματα

Ο πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο, σύμφωνα με αξιωματούχους, και επιμένει τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια ότι θα προτιμούσε να επιλύσει τη διαφορά του με το Ιράν μέσω της διπλωματίας. Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει αποδεχθεί τις απαιτήσεις του Τραμπ να παραδώσει το πυρηνικό του απόθεμα, παρά τις εβδομάδες στρατιωτικών επιθέσεων και μια προσωρινή συμφωνία που θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Το διπλωματικό αδιέξοδο ώθησε τον Τραμπ να ζητήσει από τους συμβούλους του νέες, πιο επιθετικές επιλογές που θα μπορούσαν να εξαναγκάσουν το Ιράν σε παράδοση ή τουλάχιστον να δεσμευθεί ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ διστάζει να δεσμεύσει χερσαίες δυνάμεις. Έχει επανειλημμένα μετριάσει τις πιο έντονες δημόσιες απειλές του, όπως η κατάληψη του νησιού Χαργκ και ο πλήρης έλεγχος της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ωστόσο, αν τελικά εγκρίνει αυτά τα σχέδια, θα σηματοδοτήσει την πιο επικίνδυνη φάση του σχεδόν πεντάμηνου πολέμου και θα εμπλέξει ακόμη βαθύτερα τις ΗΠΑ στη διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με πιθανές συνέπειες όπως η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η δυσκολότερη προεκλογική πορεία των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει ανοιχτά τις τελευταίες ημέρες για τον πόλεμο, επιβεβαιώνοντας ότι εξετάζει νέες στρατιωτικές επιλογές. Αν και αξιωματούχοι λένε ότι προσανατολίζεται προς την επέκταση των επιχειρήσεων, θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη. Επιπλέον, η δημόσια συζήτηση αυτών των επιλογών ενδέχεται να αποτελεί και μέσο πίεσης ώστε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Θα εξουδετερώσουμε το Pickaxe Mountain», δήλωσε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα στον ραδιοφωνικό παραγωγό Χιου Χιούιτ. Την Τρίτη, λίγο πριν από τη σύσκεψη στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων, είπε στο Fox News ότι η κατάληψη του νησιού Χαργκ είναι απίθανη, αλλά δεν αποκλείεται. «Αν τους αποδυναμώσουμε αρκετά και τους αναγκάσουμε να υποχωρήσουν αρκετά, τότε θα το έκανα», πρόσθεσε.

Το Axios είχε μεταδώσει νωρίτερα πληροφορίες για τις συζητήσεις στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων.

Οι επιδρομές της Τετάρτης ήταν η πέμπτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε οδηγήσει στην άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και στην αναστολή των κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Ωστόσο, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη λήξη της εκεχειρίας, αφού το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία στα Στενά, επαναφέροντας τον αποκλεισμό και εγκρίνοντας νέες επιθέσεις.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε στον podcaster Τζο Ρόγκαν ότι οι επιδρομές αποσκοπούν στο να εξαναγκάσουν το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν πρόκειται απλώς να βομβαρδίζουμε ξανά και ξανά. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ ως ένα από τα πολλά εργαλεία που διαθέτουμε για να λύσουμε το πρόβλημα», είπε ο Βανς.

Pickaxe Mountain και νησί Χαργκ

Η έγκριση μιας επιχείρησης είτε στο Pickaxe Mountain είτε στο νησί Χαργκ θα αποτελούσε το πιο ριψοκίνδυνο βήμα του Τραμπ μέχρι σήμερα στη σύγκρουση, υπογραμμίζει η Wall Street Journal.

Το Pickaxe είναι μια ιδιαίτερα οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση με σήραγγες λαξευμένες σε γρανίτη, σε βάθος περίπου 90 έως 145 μέτρων κάτω από την κορυφή του βουνού — σημαντικά βαθύτερα από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ και στο Φορντό, τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν το προηγούμενο καλοκαίρι. Πιστεύεται ότι η εγκατάσταση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Το μεγάλο βάθος των σηράγγων σημαίνει ότι ίσως δεν είναι ευάλωτες ακόμη και στις αμερικανικές βόμβες διάτρησης καταφυγίων (bunker-busters). Ενώ οι επιθέσεις στο Φορντό το 2025 στόχευσαν φρεάτια εξαερισμού που οδηγούσαν απευθείας στους υπόγειους χώρους, οι διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες δεν έχουν αποκαλύψει με βεβαιότητα αντίστοιχα σημεία στο Pickaxe.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το Pickaxe είναι άτρωτο. Καθώς η εγκατάσταση βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, εξαρτάται από την ηλεκτροδότηση, την παράδοση εξοπλισμού και το προσωπικό των έργων, στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο δολιοφθοράς.

«Αν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση» για να μετατρέψουν το Pickaxe σε λειτουργική πυρηνική εγκατάσταση, «θα επέμβουμε αμέσως και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουν κάνει», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News. «Κανείς δεν γνωρίζει αν πραγματικά κάνουν κάτι στο Pickaxe· απλώς είναι ένα θέμα που συζητείται». Πρόσθεσε επίσης ότι οι αμερικανικές βόμβες διάτρησης καταφυγίων «μπορούν να φτάσουν πολύ βαθιά».

Κατάληψη του νησιού Χαργκ

Μια προσπάθεια κατάληψης του νησιού Χαργκ, του βασικού κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, θα έπληττε σοβαρά την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, αλλά ταυτόχρονα θα εξέθετε άμεσα τις αμερικανικές δυνάμεις σε κίνδυνο. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και αναλυτές, τα στρατεύματα θα αποτελούσαν εύκολο στόχο για ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο απόστρατος στρατηγός των Πεζοναυτών Φρανκ Μακένζι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά μια επιχείρηση στο νησί Χαργκ. «Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, γιατί η κατοχή ιρανικού εδάφους θα αποτελούσε σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε μελλοντικές συνομιλίες με το Ιράν», είπε την Κυριακή στην εκπομπή Face the Nation του CBS News.

Ο Τραμπ συζητά επίσης σχέδια για την κατάληψη και άλλων νησιών κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, τόσο για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας όσο και για την εξουδετέρωση ισχυρά στρατιωτικοποιημένων περιοχών. Αναλυτές θεωρούν πιθανότερους στόχους τα νησιά Αμπού Μούσα (Abu Musa), Μεγάλο Τουνμπ (Greater Tunb) και Μικρό Τουνμπ (Lesser Tunb). Σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές, και σε αυτές τις τοποθεσίες τα αμερικανικά στρατεύματα θα ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε επιθέσεις.