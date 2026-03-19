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Γερουλάνος: Η κυβέρνηση θυμήθηκε την «αθέμιτη κερδοφορία» μετά από 7 χρόνια
Πολιτική
16:26 - 19 Μαρ 2026

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση θυμήθηκε την «αθέμιτη κερδοφορία» μετά από 7 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Για το «Τρίγωνο του Διαβόλου» της φτωχοποίησης του ελληνικού νοικοκυριού, τιμές – εισόδημα – ανάγκες, τοποθετήθηκε σήμερα (19/3) κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την «αθέμιτη κερδοφορία που θυμήθηκε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια ακρίβειας».      

Το «Τρίγωνο του Διαβόλου» που οδηγεί στην φτωχοποίηση του ελληνικού νοικοκυριού

Ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι «στη μία κορυφή του τριγώνου είναι οι τιμές που έχουν ξεφύγει. Παντού. Το ξέρουμε, το ζούμε. Στην άλλη κορυφή είναι το εισόδημα που απλά δεν ακολουθεί την αύξηση των τιμών. Μένει πίσω. Συνεχώς. Και στην τρίτη κορυφή είναι η πιο κρυφή και ύπουλη πληγή: οι ανάγκες. Τα παλιά δικαιώματα που σήμερα έγιναν βασικές ανάγκες διότι το κράτος αποσύρεται».

Με αυτόν τον τρόπο, συνέχισε ο Παύλος Γερουλάνος, για παράδειγμα «η υγεία από δικαίωμα έγινε «θέλω» και από «θέλω» έγινε ανάγκη. Παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας επιβαρύνεται ασφαλιστικά, και υπερφορολογείται. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Το μήνυμα είναι σαφές: Θες καλύτερη παιδεία; Μην περιμένεις από το δημόσιο σχολείο. Πλήρωσε ιδιωτικό. Ένα ακόμη δικαίωμα γίνεται τώρα βασική ανάγκη».

«Ξέρετε πόσα στερείται η πατρίδα μας, όταν αυτό που ήταν κάποτε «αξία» για την κοινωνία, όπως η δημόσια δωρεάν υγεία, έγινε τώρα «τιμή» μιας βασικής ανάγκης για έναν πολίτη, στα χέρια της Κυβέρνησης; Ξέρετε τι σημαίνει να χάνουμε ταλέντα διότι δεν έχουν τα χρήματα να κάνουν πράξη τα όνειρα τους; Ή τα σπουδάζουμε και μετά φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν αξιοπρέπεια; Ξέρετε τι σημαίνει για την πατρίδα μας μια οικογένεια (που δεν της περισσεύουν) να κρατάει χρήματα μπας και χρειαστεί χειρουργείο; Πόσα στερείται η πατρίδα μας, όταν έστω ένας συμπολίτης μας αρχίζει να θυσιάζει τις σπουδές ενός ταλαντούχου παιδιού του, ή το φρέσκο του φαγητό, ή ακόμα και ένα θέατρο; Στερούμαστε πρόοδο. Και χωρίς πρόοδο σήμερα, στερούμαστε οικονομική ανάπτυξη αύριο. Διότι από φόβο δεν επενδύουμε στο μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας».

Η αξία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ

Ο Παύλος Γερουλάνος ολοκλήρωσε την αναφορά του για τα μέτρα της κυβέρνησης λέγοντας ότι «για αυτό και έχει αξία το πρόγραμμα του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Διότι δεν κοιτάζει μόνο την οικονομική διάσταση του προβλήματος. Φέρνουμε προτάσεις για την οικονομία. Προφανώς. Αλλά φέρνουμε και λύσεις για το κοινωνικό κράτος. Το οποίο εμείς βλέπουμε αλλιώς. Όχι ως αγαθοεργία που το βλέπετε εσείς. Αλλά ως επένδυση, στις δυνατότητες της Ελληνίδας και του Έλληνα. Και φέρνουμε λύσεις για τη δομή της διοίκησης του κράτους χωρίς τις οποίες άλλα δικαιώματα μας γίνονται ανάγκες. Διότι με την ίδια λογική φτωχοποιείται μια κοινωνία που δεν έχει θεσμούς. Όταν ο πολίτης δεν νιώθει ίσος απέναντι στο νόμο και το κράτος».

«Το εννοούσε ή του ξέφυγε;»

Για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είπε χαρακτηριστικά: «Διαβάζω από τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία: «Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτήσει όλον αυτό τον καιρό». Ως εδώ, καλά. «Αλλά επίσης», προσθέτει ο Υπουργός, «έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών». Ο κύριος Υπουργός με αυτά τα λόγια, «εμμέσως αλλά σαφώς» εμπλέκει την Ελλάδα στην πολεμική σύρραξη. Το εννοούσε ή του ξέφυγε; Η Ελλάδα προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών, συμμετέχοντας σε έναν πόλεμο που εκτοξεύει το κόστος ζωής των Ελλήνων πολιτών; Και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών προστατεύονται με τη συμμετοχή μας στον πόλεμο ή με την συμμετοχή μας στην προσπάθεια ειρήνευσης; Σε αυτή τη φάση, αυτό που ζητάει το ΠΑΣΟΚ είναι ολοκληρωμένη ενημέρωση για το τι συνέβη. Και θα επανέλθουμε».

«Μάθημα προς όλους»

Ο Παύλος Γερουλάνος ολοκλήρωσε την ομιλία του, μιλώντας για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που παραιτήθηκε της έδρας του: «Η απόφασή του να παραδώσει την έδρα του είναι σπάνια κίνηση πολιτικής ευθύνης. Σε μία χώρα που νομίζουμε ότι παντρευόμαστε την καρέκλα, είναι μάθημα προς όλους μας. Αν και θέλω να ελπίζω ότι αυτό δεν είναι το οριστικό αντίο του Οδυσσέα στο Κοινοβούλιο».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 16:32
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