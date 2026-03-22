Βρετανία: Δε θα εμπλακούμε στον πόλεμο - Δεν έχουμε στοιχεία ότι το Ιράν μπορεί να πλήξει την Ευρώπη

Δεν πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει την ικανότητα ή την πρόθεση να πλήξει το Ηνωμένο Βασίλειο με τους πυραύλους του, δήλωσε υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης, μετά την επίθεση της Τεχεράνης με δύο πυραύλους στη βρετανική και αμερικανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το Guardian, ο πρώτος πύραυλος δεν έφτασε στο νησί, ενώ ο άλλος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Πρόκειται για την επίθεση μεγαλύτερης εμβέλειας που έχει πραγματοποιήσει το Ιράν από τότε που η χώρα δέχτηκε επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ερωτηθείς σχετικά με τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες περιοχές της Ευρώπης θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν από ιρανικούς πυραύλους, ο Στιβ Ριντ, υπουργός Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε στο BBC One ότι «δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη εκτίμηση ότι οι Ιρανοί στοχεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο ή ότι θα μπορούσαν να το κάνουν αν το ήθελαν».

Σχετικά με το γιατί το Ισραήλ εξέδωσε μια τέτοια προειδοποίηση, ο ίδιος είπε: «Θα πρέπει να μιλήσετε με τους Ισραηλινούς». Πρόσθεσε: «Ό,τι και να λένε κάποιοι, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα λάβουμε τις κατάλληλες συλλογικές αμυντικές ενέργειες για να προστατεύσουμε τους πολίτες και τα συμφέροντά μας».

«Δεν γνωρίζω καμία εκτίμηση που να υποστηρίζει ότι προσπαθούν καν να στοχεύσουν την Ευρώπη, πόσο μάλλον ότι θα μπορούσαν αν το επιχειρούσαν. Αλλά ακόμη και αν το έκαναν, διαθέτουμε την απαραίτητη στρατιωτική ικανότητα για να υπερασπιστούμε αυτή τη χώρα», τόνισε ο Ριντ.

«Επιδιώκουμε αποκλιμάκωση και όχι εμπλοκή στη σύγκρουση»

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε τα αιτήματα των ΗΠΑ για χρήση βρετανικών αεροπορικών βάσεων για την αρχική επίθεση στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, εν μέρει επειδή οι υπουργοί είχαν προειδοποιηθεί ότι πιθανόν θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο.

Ωστόσο, έκτοτε επετράπη η χρήση βρετανικών βάσεων για επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους που απειλούν βρετανικούς συμμάχους και συμφέροντα στον Κόλπο. Το Σάββατο (21/3), η αρμοδιότητα αυτή επεκτάθηκε ώστε να επιτρέπονται επιθέσεις σε εκτοξευτές πυραύλων που στοχεύουν εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Ριντ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει αποκλιμάκωση και δεν θα εμπλακεί περαιτέρω στη σύγκρουση: «Αν αποφασίσετε, -όπως οφείλει κάθε βρετανική κυβέρνηση-, να υπερασπιστούμε τους Βρετανούς και τα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, και οι Ιρανοί αρχίσουν να στοχεύουν διαφορετικούς στόχους, τότε φυσικά πρέπει να ανταποκριθούμε και να τους υπερασπιστούμε. Αυτό δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο το ενδιαφέρον μας και την εστίαση στην αποκλιμάκωση», είπε στο Sky News.

Ο Ριντ αρνήθηκε να σχολιάσει την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν έχει 48 ώρες για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα ή θα αντιμετωπίσει την καταστροφή της ενεργειακής του υποδομής. «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι απόλυτα ικανός να μιλήσει για τον εαυτό του και να υπερασπιστεί αυτά που λέει. Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επίσης απολύτως σαφής: δεν θα εμπλακούμε σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε στο Sky ο Ριντ.