Νετανιάχου: Έκκληση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε νωρίτερα σήμερα (22/3) έκκληση προς τους ηγέτες της Ευρώπης να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, μιλώντας από την πόλη Αράντ, η οποία δέχθηκε ιρανικό πλήγμα.

«Το Ιράν πλέον διαθέτει την ικανότητα να φθάσει βαθιά στην Ευρώπη. Έχουν ήδη ανοίξει πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου… Στοχεύουν τους πάντες», τόνισε ο Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ δεχόταν νέα πλήγματα με ιρανικές βόμβες διασποράς.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεργάζονται για την ασφάλεια όλου του κόσμου, και είναι ώρα να δούμε και τους ηγέτες άλλων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερους», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μια υπαρξιακή κρίση».