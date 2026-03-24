Πακιστάν: Προτίθεται να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε την Τρίτη (24/3) ότι είναι διατεθειμένος να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τις απειλές για βομβαρδισμό ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, σημειώνοντας ότι είχαν γίνει «παραγωγικές» συνομιλίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι ΗΠΑ αναμένεται να αναπτύξουν χιλιάδες στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας την ήδη μαζική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και εντείνοντας τους φόβους για παρατεταμένη σύγκρουση.

Σε ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός Σέχμπαζ Σαρίφ δήλωσε ότι το Πακιστάν καλωσορίζει και υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες για την προώθηση διαλόγου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Υπό την προϋπόθεση συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, το Πακιστάν είναι έτοιμο και θα είχε την τιμή να φιλοξενήσει συνομιλίες με στόχο την ουσιαστική και οριστική επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας», ανέφερε.

Πηγή της κυβέρνησης του Πακιστάν ανέφερε ότι οι συζητήσεις για τη διοργάνωση μιας συνάντησης βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και, αν πραγματοποιηθεί -«ένα μεγάλο αν»- θα γίνει εντός μιας εβδομάδας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το Πακιστάν διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του γειτονικού Ιράν και χτίζει παράλληλα σχέσεις και με τον Τραμπ.