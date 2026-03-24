Ο Τραμπ στέλνει 3.000 πεζοναύτες στον Κόλπο - Σενάρια για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Ο διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με το επιτελείο του, έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, συνοδευόμενος από ταξιαρχία πεζικού που αριθμεί αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Axios, η κίνηση αυτή συνιστά σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, την ώρα που κυκλοφορούν σενάρια για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Παράλληλα, η Wall Street Journal μεταδίδει ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει την ανάπτυξη περίπου 3.000 στρατιωτών από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή, με σκοπό την υποστήριξη επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ενώ η αντίστοιχη γραπτή εντολή αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για χερσαία επέμβαση στο Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, η αποστολή της 82ης Μεραρχίας παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών επιλογών.

Στο μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει την κλιμάκωση των επιθέσεών του στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας το Ισραήλ, αλλά και κράτη του Κόλπου όπως το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Ιρανικές πηγές εκφράζουν επιφυλάξεις ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός μπορεί να αποτελούν παγίδα.

Σημειώνεται ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων ακολουθεί μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αναβάλουν για πέντε ημέρες πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές και ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις, επικαλούμενος «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε, ωστόσο, ότι διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ.