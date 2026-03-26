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Axios: To Πεντάγωνο προετοιμάζει «τελικό πλήγμα» στο Ιράν - Τα εναλλακτικά σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης
Ειδήσεις
14:50 - 26 Μαρ 2026

Axios: To Πεντάγωνο προετοιμάζει «τελικό πλήγμα» στο Ιράν - Τα εναλλακτικά σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης

Reporter.gr Newsroom
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Το Πεντάγωνο επεξεργάζεται στρατιωτικές επιλογές για ένα ενδεχόμενο «τελικό πλήγμα» στο Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρήση χερσαίων δυνάμεων και εκτεταμένη αεροπορική επιχείρηση, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ και δύο πηγές με γνώση των σχεδίων.

Μια δραματική κλιμάκωση θα καθίσταται πιο πιθανή αν οι διπλωματικές συνομιλίες δεν προχωρήσουν, ιδιαίτερα αν παραμείνει κλειστός ο Στενός του Χορμούζ. Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μια καταλυτική επίδειξη ισχύος θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ ή να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ ένα «σημείο νίκης».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος να επιτεθεί «σκληρότερα από ποτέ» και ότι η οποιαδήποτε βία θα οφείλεται στην άρνηση του Ιρανικού καθεστώτος να διαπραγματευτεί.

Τα σενάρια «τελικού πλήγματος»

Σύμφωνα με συνεντεύξεις αξιωματούχων και πηγών στο Axios, υπάρχουν τέσσερις κύριες επιλογές:

  • Εισβολή ή αποκλεισμός του Kharg, κύριου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.
  • Κατάληψη του Larak, στρατηγικού νησιού που ελέγχει τον Στενό του Χορμούζ, με Ιρανικά καταφύγια, πολεμικά σκάφη και ραντάρ.
  • Κατάληψη του Abu Musa και δύο μικρότερων νησιών κοντά στη δυτική είσοδο του Στενού, που ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται και από τα ΗΑΕ.
  • Αποκλεισμός ή κατάληψη πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του Στενού.

Στρατιωτικές επιλογές στο εσωτερικό του Ιράν

Το Πεντάγωνο εξετάζει επίσης επιχειρήσεις για την εξασφάλιση εμπλουτισμένου ουρανίου σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, είτε μέσω επίγειων δυνάμεων είτε με μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση, και οι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν οποιεσδήποτε επίγειες επιχειρήσεις ως «υποθετικές». Παρά ταύτα, πηγές αναφέρουν ότι είναι έτοιμος για κλιμάκωση αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν.

Η Ιρανική πλευρά

Αξιωματούχοι του Ιράν εκφράζουν δυσπιστία για τις συνομιλίες και θεωρούν πιθανή στρατιωτική ενέργεια ως πρόσχημα για επίθεση. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλίμπαφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εχθρική κίνηση θα αντιμετωπιστεί με αδιάλειπτες επιθέσεις σε ζωτικές υποδομές.

Οι διπλωματικές προσπάθειες

Πακιστάν, Αίγυπτος και Τουρκία προσπαθούν ακόμη να οργανώσουν συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν απέρριψε την αρχική λίστα απαιτήσεων των ΗΠΑ, αλλά δεν αποκλείει εντελώς τις διαπραγματεύσεις, αν και η εμπιστοσύνη παραμένει χαμηλή λόγω της δυσπιστίας των διοικητών του IRGC.

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