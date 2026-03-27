Η Ρωσία πάει «ταμείο» λόγω του πολέμου με το Ιράν

Σπεύδουν να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο πολλές ασιατικές χώρες μεταξύ των οποίων το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία και η Σρι Λάνκα καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εμποδίζει τις προμήθειες, αυξάνοντας την πιθανότητα η ζήτηση να υπερβεί την προσφορά. Αυτό δήλωσαν διάφορες πηγές περιλαμβανομένων ρωσικών αναδεικνύοντας το πόσο ωφελείται η Ρωσία από τη συγκυρία.

Όπως αναφέρεται, αφότου ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάγκασε Ευρωπαίους καταναλωτές –που ήταν κάποτε οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και αερίου– να εγκαταλείψουν τη Μόσχα, η Ινδία και η Κίνα αποτελούν περίπου το 80% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου. Η Τουρκία είναι επίσης σημαντικός αγοραστής.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες, πληθώρα χωρών σχηματίζουν ουρά, σύμφωνα με διάφορες πηγές μεταξύ των οποίων ΜΜΕ και η Ρωσία. «Η ζήτηση είναι υψηλή, ιδιαίτερα για εναλλακτικούς προορισμούς. Ως αποτέλεσμα, ένα σημείο μπορεί να έρθει όταν γίνεται δύσκολη η ανταπόκριση σε επιπρόσθετη ζήτηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση για τη ζήτηση ρωσικού πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου εμποδίζεται ουσιαστικά από το να φθάσει στην αγορά λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το οποίο ΄χει σταματήσει την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Την ίδια ώρα, Ρωσία έχει επωφεληθεί από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και την 30ήμερη εξαίρεση από κυρώσεις από τις ΗΠΑ για αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρονται διά θαλάσσης.