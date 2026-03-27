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Ενοχλημένος ο ΟΛΠ για την απουσία στελεχών του στην εκδήλωση της ΑΑΔΕ στο κοντέινερ τέρμιναλ
Ναυτιλία
00:10 - 27 Μαρ 2026

Ενοχλημένος ο ΟΛΠ για την απουσία στελεχών του στην εκδήλωση της ΑΑΔΕ στο κοντέινερ τέρμιναλ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Την έντονη δυσαρέσκεια της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά προκάλεσε η απόφαση της ΑΑΔΕ να μην καλέσει κανένα στέλεχος του ΟΛΠ, είτε Έλληνα, είτε Κινέζο, στην εκδήλωση που διοργάνωσε προκειμένου να παρουσιαστεί ο πρώτος κινητός σαρωτής X-ray που απέκτησε η Τελωνειακή Αρχή του λιμένα Πειραιά μέσο διαγωνισμού από την ΓΕΚ Τερνα, στην οποία παρέστει η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα κυρία Kimberly Guilfoyle.

Όπως αναφέρουν πηγές του Reporter ο χώρος στον οποίο στεγάζεται σήμερα η Τελωνειακή Αρχή της ΑΑΔΕ βρίσκεται εντός του κοντέινερ τέρμιναλ, ανήκει στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά και έχει παραχωρηθεί δωρεάν (στην ΑΑΔΕ) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Τελωνειακής Αρχής στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ως προς την παρουσία της κυρίας Guilfoyle, στο κοντέινερ τέρμιναλ του ΟΛΠ υπογράμμισαν ότι δεν πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα πρέπει να προκαλεί ερωτηματικά και είναι απόλυτα φυσιολογική, ενώ υπενθύμισαν ότι ο πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Geoffrey R. Pyatt επισκέπτονταν πολύ συχνά τον ΟΛΠ.

Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρέστησαν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης και ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εμμανουήλ Μουστάκας.

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