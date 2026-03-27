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ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η άρση κατασχέσεων – Ταχύτερη αποδέσμευση λογαριασμών οφειλετών
Οικονομία
10:30 - 27 Μαρ 2026

ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η άρση κατασχέσεων – Ταχύτερη αποδέσμευση λογαριασμών οφειλετών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά από την Τετάρτη, 1η Απριλίου 2026, στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας άρσης κατασχέσεων εις χείρας τρίτων,περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας περαιτέρω την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών.

Με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή(Α.1077/2026), δημιουργείται νέο ψηφιακό πλαίσιο γιατην άμεση άρση κατασχέσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών υπόχρεων προσώπων (άρ.62 ν. 4170/2013), προς όφελος των φορολογουμένων.

Ειδικότερα, με τη νέα ψηφιακή διαδικασία:

Η άρση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων κοινοποιείται πλέον ψηφιακά. Μόλις ο φορολογούμενος εξοφλήσει το χρέος του και αποστείλει σχετικό αίτημα στην υπηρεσία που εξέδωσε την κατάσχεση εις χείρας τρίτου, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άρση και την αποστέλλει ψηφιακά προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα.
Η ολοκλήρωση της άρσης πραγματοποιείται άμεσα, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον φορολογούμενο.
Η κοινοποίηση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, καθώς και των άρσεων, πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς διασύνδεσης (κόμβος ΑΑΔΕ) με τους διαμετακομιστικούς κόμβους «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΔΙΑΣ Α.Ε.».
Οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντάσσονται πλήρως στη νέα ψηφιακή ροή, ενοποιώντας τις διαδικασίες είσπραξης για κάθε είδους δημόσιο έσοδο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Δικαστικό-Κατασχέσεις > Άρση Κατασχέσεων.
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