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Ιράν: Στόχος Αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων ο πυρηνικός αντιδραστήρας Αράκ
Ειδήσεις
18:54 - 27 Μαρ 2026

Ιράν: Στόχος Αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων ο πυρηνικός αντιδραστήρας Αράκ

Reporter.gr Newsroom
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Σειρά αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν τον πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο κεντρικό Ιράν, γνωστό ως Αράκ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις, με στόχο τον αντιδραστήρα Χοντντάμπ, όπως αποκαλείται στην τοπική ορολογία, ενώ ένας αξιωματούχος τόνισε πως η χώρα αντιμετώπισε «τον Αμερικανό και Σιωνιστή εχθρό».

Παρά την ένταση των επιδρομών, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν θύματα και δεν παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στον χώρο του αντιδραστήρα, διαβεβαιώνοντας πως οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν άμεσο κίνδυνο για τον πληθυσμό ή το περιβάλλον.

Η επίθεση προσθέτει νέα ένταση στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να διαμηνύουν ότι επιδιώκουν να περιορίσουν την πυρηνική ικανότητα του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του αντιδραστήρα της έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 21:45
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