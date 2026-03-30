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ΕΕ: Ελαφριά τροποποίηση του Μηχανισμού Σταθερότητας για έλεγχο της προσφοράς άνθρακα και συγκράτηση τιμών
Ειδήσεις
16:28 - 30 Μαρ 2026

ΕΕ: Ελαφριά τροποποίηση του Μηχανισμού Σταθερότητας για έλεγχο της προσφοράς άνθρακα και συγκράτηση τιμών

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς οι υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας της G7 συνεδριάζουν, η Ευρώπη αρχίζει να αποτιμά το κόστος της ενεργειακής κρίσης.      

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η ψηφιακή συνάντηση της G7, -στην οποία συμμετείχαν επίσης κεντρικοί τραπεζίτες και εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA)-, πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ ανανέωνε τις απειλές του κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της «καταστροφής» ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και του νησιού Kharg, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Με τις τιμές του πετρελαίου να φτάνουν έως και τα 116 δολάρια το βαρέλι σήμερα (30/3), η Ευρώπη συνεχίζει να μετρά τις επιπτώσεις της αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, τα νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στη Γερμανία εκτινάχθηκε το Μάρτιο -στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των 12 μηνών- καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ώθησε το ενεργειακό κόστος προς τα πάνω. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση έως το Μάρτιο, ταχύτερα από την άνοδο 2% του Φεβρουαρίου. Και άλλες χώρες καταγράφουν αντίστοιχες επιπτώσεις: στην Ιρλανδία, ο γενικός πληθωρισμός ανήλθε στο 3,6% το Μάρτιο, από 2,5% το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία. Μιλώντας το απόγευμα, η υπουργός Ενέργειας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, δήλωσε ότι είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η διάρκεια της σύγκρουσης, σχολιάζοντας τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αξιωματούχοι αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Επισημαίνεται ότι οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να διατηρήσουν βασικές παραμέτρους του Μηχανισμού Σταθερότητας της Αγοράς (Market Stability Reserve), όταν ανακοινώσουν την αναθεώρησή του αργότερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την Εύα Κρουκόφσκα. Όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το Bloomberg, η ΕΕ σχεδιάζει να τροποποιήσει το μηχανισμό που ελέγχει την προσφορά στην αγορά άνθρακα την Τετάρτη, με μοναδική αλλαγή την κατάργηση της διάταξης που αφορά την ακύρωση ορισμένων δικαιωμάτων εκπομπών. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερα δικαιώματα να παραμείνουν σε αποθεματικό και να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο παρέμβασης σε περίπτωση έντονων διακυμάνσεων τιμών.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 16:52
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