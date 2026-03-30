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Επενδύσεις €19,5 δισ. από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης – Ποιοι κλάδοι ενισχύονται
Οικονομία
15:31 - 30 Μαρ 2026

Επενδύσεις €19,5 δισ. από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης – Ποιοι κλάδοι ενισχύονται  

Reporter.gr Newsroom
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Δανειακές συμβάσεις για επενδύσεις 19,5 δισ. ευρώ έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία  που επικαλείται η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.  

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πρόκειται για συμβάσεις που αντιστοιχούν σε 605 αιτήματα χρηματοδότησης, με τουλάχιστον τις μισές να αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η χρηματοδοτική συμβολή του ΤΑΑ θα είναι 8,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΤΑΑ χρηματοδοτεί τα επενδυτικά σχέδια έως 50%, η ελάχιστη ίδια συμμετοχή είναι 20% και το υπόλοιπο καλύπτεται με δάνεια των έξι ελληνικών τραπεζών μελών της ΕΕΤ (Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, CrediaBank, Optima).

Τα δάνεια του ΤΑΑ παρέχονται με επιτόκιο 1% για τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 0,35% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ποιοι τομείς απορροφούν τα δάνεια

Περισσότερα από 8 στα 10 δάνεια κατευθύνθηκαν σε ενέργεια (34,6%), τουρισμό (27,2%) και βιομηχανία (23,5%).

Στον κλάδο της ενέργειας τα συμβασιοποιημένα αιτήματα ανέρχονται σε 137 με συνολικές επενδύσεις 6,1 δισεκ. ευρώ (2,8 δισεκ. ευρώ δάνεια ΤΑΑ).

Παράλληλα, ο κλάδος της βιομηχανίας συγκεντρώνει 141 συμβασιοποιημένα αιτήματα για συνολικές επενδύσεις 5,1 δισεκ. ευρώ (1,9 δισεκ. ευρώ δάνεια ΤΑΑ).

Τέλος, στον τουρισμό αναλογούν 241 συμβασιοποιημένα αιτήματα για συνολικές επενδύσεις 4,9 δισεκ. ευρώ (2,2 δισεκ. ευρώ δάνεια ΤΑΑ).

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, εάν συνυπολογίσουμε τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το δανειακό πρόγραμμα του ΤΑΑ έχει κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις 21,58 δισεκ. ευρώ.

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