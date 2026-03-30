Λευκός Οίκος: Οι ιδιωτικές συζητήσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά

Με συγκρατημένη αισιοδοξία προσεγγίζει ο Λευκός Οίκος την πορεία των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη σκληρή δημόσια ρητορική της Τεχεράνης και τα πιο θετικά μηνύματα που, όπως υποστηρίζει, μεταφέρονται σε διπλωματικό επίπεδο.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και καταγράφουν πρόοδο, σημειώνοντας πως η ιρανική πλευρά εμφανίζεται να συγκλίνει σε ορισμένα σημεία της αμερικανικής πρότασης. Όπως ανέφερε, «άλλα λέγονται δημοσίως και άλλα κατ’ ιδίαν», επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις απαισιόδοξες δηλώσεις από την Τεχεράνη.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι παραμένει σε ισχύ το χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για την εξέλιξη της σύγκρουσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 6ης Απριλίου.

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Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι η πίεση που ασκείται στρατιωτικά οδηγεί τα «εναπομείναντα στοιχεία του καθεστώτος» σε πιο διαλλακτική στάση, ενώ παράλληλα προειδοποιεί πως σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι ΗΠΑ διαθέτουν εναλλακτικές για την περαιτέρω επιβάρυνση του Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η αμερικανική πλευρά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής αραβικών χωρών στο κόστος της σύγκρουσης, ενώ ξεκαθαρίζει ότι αντιτίθεται σε ενδεχόμενη επιβολή διοδίων από το Ιράν στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Λευκού Οίκου, περίπου 20 δεξαμενόπλοια αναμένεται να περάσουν από τα Στενά τις επόμενες ημέρες, ενώ προετοιμάζονται και διπλωματικές επαφές με την Κίνα ενόψει της επικείμενης επίσκεψης Τραμπ, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά ρευστές.