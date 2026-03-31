Επενδυτικά παιχνίδια από το περιβάλλον του Τραμπ στο πολεμικό παρασκήνιο - Στο κάδρο και ο Χέγκσεθ

Μετά τις πληροφορίες για... περίεργα παιχνίδια επενδυτών στις ΗΠΑ με τις τιμές πετρελαίου, έρχεται μία αποκάλυψη βόμβα από τους Financial Times που ήχησε ηχηρά μέσα στο Πεντάγωνο. Κι αυτό γιατί φέρεται ο ίδιος ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να αποπειράθηκε να προχωρήσει σε επένδυση εκατομμυρίων σε διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο στην αμυντική βιομηχανία, μερικές ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται τρεις μη κατονομαζόμενες πηγές, χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Πιτ Χέγκσεθ στην Morgan Stanley ήλθε σε επαφή με την BlackRock τον Φεβρουάριο σχετικά με επένδυση πολλών εκατομμυρίων στο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Defense Industrials Active ETF, προτού αρχίσει ο πόλεμος.

Κατά τους FT, η επένδυση δεν προχώρησε διότι το ταμείο αυτό, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025, δεν ήταν διαθέσιμο σε πελάτες της Morgan Stanley προς αγορά.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ τόνισε μέσω X ότι το δημοσίευμα είναι «εντελώς ψευδές και κατασκευασμένο» κι απαίτησε να ανακληθεί αμέσως — παραμένει μολαταύτα πρώτο θέμα στην ψηφιακή έκδοση της βρετανικής εφημερίδας.

Πετρέλαιο: Μυστηριώδη στοιχήματα εκατομμυρίων

Η είδηση αυτή, πάντως, έρχεται έπειτα από αποκαλύψεις για ασυνήθιστη κινητικότητα που καταγράφηκε στις αγορές πετρελαίου λίγο πριν από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την αναβολή των στρατιωτικών πληγμάτων κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών, με επενδυτές να τοποθετούν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Σύμφωνα με στοιχεία αγοράς που ανέλυσε το BBC, ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύθηκε περίπου ένα τέταρτο της ώρας πριν από τη σχετική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, υποδεικνύοντας μια ασυνήθιστη δραστηριότητα που δεν συνάδει με τα συνήθη δεδομένα της αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από άμεση αντίδραση στις τιμές: Το πετρέλαιο κατέγραψε απότομη πτώση έως και 14% μέσα σε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, οδηγώντας σε σημαντικά κέρδη όσους είχαν ποντάρει εγκαίρως σε αυτή την κίνηση.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η χρονική συγκυρία των συναλλαγών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε πρότερη γνώση της απόφασης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αποδείξεις. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με το BBC να ζητά επίσημη τοποθέτηση από τον Λευκό Οίκο. Εκπρόσωπος, μιλώντας στους Financial Times, ξεκαθάρισε ότι δεν γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε παράνομη εκμετάλλευση εσωτερικής πληροφόρησης.

«Πρόκειται για κάτι που δεν φαίνεται φυσιολογικό», σχολίασε ο Mukesh Sahdev, επισημαίνοντας ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν ενδείξεις για σοβαρές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Rachel Winter σημείωσε ότι αρκετοί επενδυτές τοποθετήθηκαν εγκαίρως σε πτώση της τιμής του πετρελαίου, γεγονός που έχει πυροδοτήσει φημολογία περί πιθανής χρήσης εσωτερικής πληροφόρησης.

Παρότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία, οι εξελίξεις εντείνουν τις πιέσεις για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.