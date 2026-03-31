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Αγορά τροφίμων υπό έλεγχο: Στο στόχαστρο της Αρχής πάνω από 100 επιχειρήσεις για πλαφόν κερδών
Οικονομία
11:06 - 31 Μαρ 2026

Αγορά τροφίμων υπό έλεγχο: Στο στόχαστρο της Αρχής πάνω από 100 επιχειρήσεις για πλαφόν κερδών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εντείνει τους ελέγχους για την τήρηση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στον κλάδο των τροφίμων, στοχεύοντας πάνω από 100 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Αρχή, οι έλεγχοι αφορούν 22 χονδρεμπόρους κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών και περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών. Η διαδικασία περιλαμβάνει εκτεταμένη συλλογή στοιχείων και διασταυρώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ανώτατο επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδους.

Η Αρχή προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν περαιτέρω και θα επεκταθούν στο σύνολο της αγοράς τροφίμων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές.

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