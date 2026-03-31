Αγορά τροφίμων υπό έλεγχο: Στο στόχαστρο της Αρχής πάνω από 100 επιχειρήσεις για πλαφόν κερδών

Σύμφωνα με την Αρχή, οι έλεγχοι αφορούν 22 χονδρεμπόρους κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών και περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών. Η διαδικασία περιλαμβάνει εκτεταμένη συλλογή στοιχείων και διασταυρώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ανώτατο επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδους.
Η Αρχή προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν περαιτέρω και θα επεκταθούν στο σύνολο της αγοράς τροφίμων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές.