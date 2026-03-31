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Το 90% των Γερμανικών βιομηχανιών προβλέπει αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν
Ειδήσεις
11:13 - 31 Μαρ 2026

Το 90% των Γερμανικών βιομηχανιών προβλέπει αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου το 90% των γερμανικών βιομηχανικών επιχειρήσεων αναμένει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις δραστηριότητές τους. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα που εντάσσεται στην μηνιαία Έρευνα Επιχειρήσεων. Μόνο το 9% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι προς το παρόν δεν βλέπει να επηρεάζεται.

«Η σύγκρουση επηρεάζει άμεσα τη βιομηχανία, αλλά πάνω από όλα δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα», δηλώνει ο Κλάους Βόλραμπε, υπεύθυνος ερευνών στο ifo. «Πολλές επιχειρήσεις προετοιμάζονται για πρόσθετα βάρη τους επόμενους μήνες».

Οι περισσότερες βιομηχανίες, σε ποσοστό 78%, αναφέρουν την αύξηση των τιμών ενέργειας ως βασικό λόγο. Το 36% επικαλείται περιορισμένες διαδρομές ναυτιλίας και προβλήματα στην προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων και πρώτων υλών. Το 16% των επιχειρήσεων φοβάται ότι θα υπάρξουν διαταραχές στην αεροπορική μεταφορά φορτίων. Περίπου το ένα τέταρτο (24%) αναμένει μείωση της ζήτησης στις βασικές αγορές εξαγωγών.

Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις βλέπουν οικονομικό ρίσκο, για παράδειγμα λόγω αβέβαιου κόστους μεταφορών και logistics, αυξανόμενων ασφαλίστρων ή αυξημένων κινδύνων πληρωμών. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν είναι ήδη ορατές και μπορούν να ενταθούν μέσω διαφόρων καναλιών», σημειώνει ο Βόλραμπε. «Όσο μεγαλύτερη διαρκεί η αβεβαιότητα, τόσο σοβαρότερα θα γίνουν τα οικονομικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις».

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