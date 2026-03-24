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Πετρέλαιο: Μυστηριώδη στοιχήματα εκατομμυρίων πριν την ανακοίνωση Τραμπ - «Σκιές» insider trading
Εμπορεύματα
16:28 - 24 Μαρ 2026

Πετρέλαιο: Μυστηριώδη στοιχήματα εκατομμυρίων πριν την ανακοίνωση Τραμπ - «Σκιές» insider trading

Reporter.gr Newsroom
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Έντονα ερωτήματα προκαλεί η ασυνήθιστη κινητικότητα που καταγράφηκε στις αγορές πετρελαίου λίγο πριν από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την αναβολή των στρατιωτικών πληγμάτων κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών, με επενδυτές να τοποθετούν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Σύμφωνα με στοιχεία αγοράς που ανέλυσε το BBC, ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύθηκε περίπου ένα τέταρτο της ώρας πριν από τη σχετική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, υποδεικνύοντας μια ασυνήθιστη δραστηριότητα που δεν συνάδει με τα συνήθη δεδομένα της αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από άμεση αντίδραση στις τιμές: το πετρέλαιο κατέγραψε απότομη πτώση έως και 14% μέσα σε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, οδηγώντας σε σημαντικά κέρδη όσους είχαν ποντάρει εγκαίρως σε αυτή την κίνηση.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η χρονική συγκυρία των συναλλαγών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε πρότερη γνώση της απόφασης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αποδείξεις. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με το BBC να ζητά επίσημη τοποθέτηση από τον Λευκό Οίκο. Εκπρόσωπος, μιλώντας στους Financial Times, ξεκαθάρισε ότι δεν γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε παράνομη εκμετάλλευση εσωτερικής πληροφόρησης.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε καταστροφή ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων εάν δεν ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ — κομβικό σημείο από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι αγορές, που ήταν κλειστές το Σαββατοκύριακο, αντέδρασαν αρνητικά με το άνοιγμα της Δευτέρας στην Ασία, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ανοδικά μέχρι τη στιγμή της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης.

Στις 07:04 ώρα Ανατολικής Ακτής, πριν από την έναρξη των αμερικανικών αγορών, ο πρόεδρος ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, κάνοντας λόγο για πιθανή πλήρη αποκλιμάκωση της έντασης.

Η αντίδραση ήταν άμεση: τα χρηματιστήρια ανέκαμψαν, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησε έως και τα 84 δολάρια το βαρέλι.

Τα στοιχεία συναλλαγών αποτυπώνουν τη δραματική μεταβολή: στις 06:49 ET καταγράφηκαν 733 τοποθετήσεις σε συμβόλαια WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, ενώ μέσα σε ένα λεπτό εκτοξεύθηκαν στις 2.007, αντιστοιχώντας σε περίπου 170 εκατ. δολάρια.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε και στα συμβόλαια Brent, όπου ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε από 20 σε πάνω από 1.600 μέσα σε μόλις ένα λεπτό, δηλαδή περίπου 150 εκατ. δολάρια.

Συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενες εβδομάδες δείχνουν ότι τέτοια επίπεδα δραστηριότητας είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα για τη συγκεκριμένη χρονική ζώνη.

«Πρόκειται για κάτι που δεν φαίνεται φυσιολογικό», σχολίασε ο Mukesh Sahdev, επισημαίνοντας ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν ενδείξεις για σοβαρές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Rachel Winter σημείωσε ότι αρκετοί επενδυτές τοποθετήθηκαν εγκαίρως σε πτώση της τιμής του πετρελαίου, γεγονός που έχει πυροδοτήσει φημολογία περί πιθανής χρήσης εσωτερικής πληροφόρησης.

Παρότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία, οι εξελίξεις εντείνουν τις πιέσεις για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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