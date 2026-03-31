Βρυξέλλες: Αυξάνεται η ανησυχία για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από την Ουγγαρία προς τρίτους

Η κορυφαία αξιωματούχος εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας, ηγείται σήμερα (31/3) μιας αντιπροσωπείας υπουργών Εξωτερικών στην Ουκρανία για να τιμήσει την τέταρτη επέτειο της σφαγής Ουκρανών αμάχων από ρωσικές δυνάμεις στο προάστιο Μπούτσα του Κιέβου.

Αναλυτικά, η επίσκεψη αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη αλληλεγγύης προς τη δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο Ουκρανία. Ωστόσο, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τις Βρυξέλλες να αγνοούν το «πρόβλημα που λέγεται Ουγγαρία» όταν προσπαθούν να προσφέρουν τέτοια στήριξη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, μια νέα έκθεση από μια κοινοπραξία ερευνητών δημοσιογράφων δείχνει ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας φέρεται να παρενέβη υπέρ της Μόσχας, προκειμένου να αφαιρεθεί από τη λίστα κυρώσεων της ΕΕ η αδελφή ενός Ρώσου ολιγάρχη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ηχητική καταγραφή που δημοσιεύθηκε σήμερα από τα μέσα The Insider και VSquare, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπενθύμισε στον Ούγγρο ομόλογό του, Πέτερ Σιγιάρτο, μια υπόσχεση να αφαιρεθεί η Γκουλμπαχόρ Ισμαΐλοβα, αδελφή του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Αλίσερ Ουσμάνοφ, από τη λίστα κυρώσεων. Η Ισμαΐλοβα αφαιρέθηκε επτά μήνες αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουγγαρία, έχει επανειλημμένα καθυστερήσει τις προσπάθειες για στήριξη της Ουκρανίας, με τον Ούγγρο ηγέτη, Βίκτορ Ορμπάν να μην κρύβει τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Απαντώντας στη δημοσίευση της ηχογράφησης, ο Σιγιάρτο εμφανίστηκε προκλητικός. «Εδώ και τέσσερα χρόνια λέμε ότι οι κυρώσεις είναι αποτυχία, προκαλώντας μεγαλύτερη ζημιά στην ΕΕ παρά στη Ρωσία», δήλωσε. Ο Ούγγρος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι συχνά διαβουλεύεται με υπουργούς Εξωτερικών εκτός ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάνηκε από τη μεριά της σχετικά ατάραχη απέναντι στις αποκαλύψεις, σημειώνοντας μόνο ότι η Κάλας είχε συνομιλήσει με τον Σιγιάρτο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και είχε υπογραμμίσει τη σημασία της εμπιστευτικότητας, τονίζοντας ότι οι διαβουλεύσεις στα συμβούλια εξωτερικών υποθέσεων «δε θα πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους».

Ωστόσο, αυξάνεται η ανησυχία στις Βρυξέλλες για τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από την Ουγγαρία προς τρίτους - μια πραγματικότητα που αποτυπώνει πόσο έχει απομακρυνθεί η κυβέρνηση του Όρμπαν από τη γραμμή συναίνεσης της ΕΕ.

Καθώς η Ουγγαρία συνεχίζει να μπλοκάρει το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία και το 20ό πακέτο κυρώσεων, η πολιτική στις Βρυξέλλες φαίνεται προς το παρόν να είναι η αναμονή μέχρι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις 12 Απριλίου, η οποία ενδέχεται να απομακρύνει τον Όρμπαν από την εξουσία.