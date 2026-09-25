Volkswagen: Ανάκληση 4 εκατ. οχημάτων – Η μεγαλύτερη μετά το Dieselgate

Ο γερμανικός όμιλος αυτοκινήτων Volkswagen αναμένεται να προχωρήσει στην ανάκληση περίπου 4 εκατομμυρίων οχημάτων που ανήκουν σε τέσσερις διαφορετικές μάρκες του, σε μια επιχείρηση που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη από την εποχή του σκανδάλου «Dieselgate», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Handelsblatt την Παρασκευή.

Με βάση τα στοιχεία της γερμανικής Ομοσπονδιακής Αρχής Οδικών Μεταφορών (KBA), η ανάκληση αφορά περίπου 2,16 εκατομμύρια οχήματα της Volkswagen και περίπου 700.000 οχήματα της Audi.

Όπως ανέφερε η Handelsblatt, στην ίδια διαδικασία περιλαμβάνονται ακόμη περισσότερα από 1 εκατομμύριο οχήματα της τσεχικής Skoda, η οποία ανήκει στον όμιλο Volkswagen, καθώς και περίπου 200.000 οχήματα της ισπανικής Seat.

Η Seat επιβεβαίωσε τον αριθμό των οχημάτων που αφορά η ανάκληση, ενώ η Skoda δεν είχε προχωρήσει σε άμεσο σχόλιο επί του δημοσιεύματος.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Volkswagen είχε γνωστοποιήσει ότι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων καλούνται να τα προσκομίσουν για επισκευή, καθώς έχει εντοπιστεί κίνδυνος διάβρωσης σε βίδα που αποτελεί μέρος του συστήματος διεύθυνσης. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί, υπάρχει ενδεχόμενο να επηρεαστεί σε βάθος χρόνου η λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η ανάκληση πραγματοποιείται προληπτικά και ανέφερε πως η διαδικασία αντικατάστασης της συγκεκριμένης βίδας εκτιμάται ότι θα διαρκεί λιγότερο από μία ώρα.

Η Volkswagen δεν θέλησε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις σχετικά με το συνολικό κόστος που θα προκύψει από την εκτεταμένη διαδικασία ανάκλησης.